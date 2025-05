Aurelio Manzano impugna lo que se ha visto en 'La familia de la tele' en TVE: "No todo vale"

Este miércoles, 'La familia de la tele' arrancaba el programa asegurando que tenía una exclusiva sobre una posible crisis entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Algo que la propia Alejandra desmentía tanto a la reportera del programa de TVE como posteriormente por teléfono en 'Tardear'. Tras ver lo sucedido, Aurelio Manzano no se ha cortado nada al cuestionar al nuevo magacín de tarde de La 1.

Así, un nuevo rostro se suma al linchamiento hacia 'La familia de la tele' desde su estreno hace casi un mes. Y es que el que fuera colaborador de 'Fiesta' y de otros programas de Telecinco y quien trabajara con María Patiño o Chelo García-Cortés en '¿Dónde estás corazón?' no se reprimía contra lo visto en el magacín producido por LA OSA Producciones Audiovisuales este miércoles.

Y es que al periodista y actual colaborador de 'Todo es mentira' no le ha gustado nada la exclusiva de 'La familia de la tele' sobre la supuesta crisis de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia y más tras ver que según ella todo ha sido una invención.

"Me lo han preguntado en otra cadena y debe ser que la gente no contrasta la información y ni siquiera me han llamado para preguntarme", aseguraba la hija de Terelu Campos en 'Tardear' después de que le preguntaran por lo que habían dicho en el programa de TVE.

Por ello, Aurelio Manzano no se ha cortado nada y ha cuestionado que 'La familia de la tele' mienta para rellenar su programa. "Me preocupa, y mucho, que para rellenar un programa se cuenten o se inventen noticias de crisis amorosas, traiciones.. Noticas sin ningún fundamento. NO todo vale", empieza señalando.

"Esto hace mucho daño a esta maravillosa profesión y a la prensa del corazón en general. Reflexionemos", concluye a modo de reflexión para tratar de defender que con movimientos así se desprestigia a los programas del corazón.