En Telecinco apuntan a una relación de Ramón García y una reportera de 'El Tiempo Justo' y ellos se pronuncian

Este domingo 5 de abril, 'Fiesta' ha destapado una posible nueva pareja formada por dos rostros de la pequeña pantalla. Se trata del mítico presentador Ramón García y Gemma Camacho, reportera de 'El tiempo justo', a la que hace unos meses ya se la relacionó con el torero Cayetano Rivera Ordoñez, actual pareja de Tamara Gorro.

Poco se sabe de la situación sentimental de Ramón García desde que se separó de su mujer, Patricia Cerezo, en el año 2021. Tras veinticuatro años de matrimonio y dos hijas en común, ambos decidieron poner punto y final a su relación de mutuo acuerdo, tal y como confirmó el presentador. Tras cinco años en los que no se la ha conocido pareja, ahora salen a la luz unas imágenes de Ramontxu junto a Gemma Camacho que dispara los rumores. ¿Qué hay realmente entre ellos?

Este domingo, en 'Fiesta', Iván Reboso era el encargado de dar los nombres de esta nueva supuesta pareja. Según el colaborador, Ramón y Gemma habrían sido vistos juntos últimamente y habrían tenido "al menos una cita romántica". En las imágenes que ha mostrado el programa de Telecinco, ambos comparten una tarde de toros, algo a lo que los dos son muy aficionados. Incluso él podría estar enseñándole nociones como experto taurino que es.

¿Qué hay entre Ramón García y Gemma Camacho? Ellos responden

Y no solo eso, sino que, además habrían coincidido también en una gala benéfica organizada por Arancha de Benito a favor de 'Infancias sin fronteras'. Al ser preguntados al respecto desde 'Fiesta', la reportera y colaboradora de 'El tiempo justo' explicó que "es mi profesor taurino, solo hay una bonita amistad y me está enseñando el mundo taurino". Por su parte, Ramón García, respondió con un emoticono de risas, sin querer entrar en más detalles.

Gemma Camacho es una periodista granadina, que actualmente trabaja como reportera del programa de Joaquín Prat. Previamente estuvo en RTVE, donde colaboró en 'Mañaneros 360' y 'Hablando claro'. El pasado otoño se la pudo ver compartiendo una escapada a Italia junto a Cayetano Rivera, lo que hizo saltar los rumores de una posible relación entre ellos. Sin embargo, la cosa no fue a más, pues poco después se supo que el torero estaba con Tamara Gorro.

Solo el tiempo dirá si entre Ramón García y Gemma Camacho hay algo más que una bonita amistad. Por el momento, ambos disfrutan de su tiempo juntos, como se puede ver en las imágenes difundidas por 'Fiesta', donde la complicidad es más que evidente.