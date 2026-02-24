RTVE confirma el futuro de 'El Grand Prix' con Ramón García pero deja en el aire la continuidad de LalaChus

'El Grand Prix' ya se encuentra preparando su gran regreso para este verano, repitiendo por cuarto año consecutivo como estrella de la programación estival de La 1. Así lo ha confirmado RTVE, que tan solo ha adelantado el regreso de Ramón García como maestro de ceremonias en esta nueva temporada que este año enfrentará a 12 nuevos pueblos de toda España con sus míticas pruebas.

Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones, el concurso del verano por excelencia mantendrá su esencia de siempre y el esqueleto que ha seguido estos últimos cuatro años desde su regreso a la cadena pública en 2023. Pruebas como 'El diccionario', 'Los bolos', La patata caliente' o 'Los troncos locos' estarán presentes junto a otra tanda de novedades que ya se encuentran preparando.

'El @GrandPrix_tve del Verano' prepara su regreso a @La1_tve.



🐮 El concurso del verano por excelencia ha comenzado el casting de pueblos participantes. Ramón García continuará ejerciendo como el mejor maestro de ceremonias.https://t.co/bVkX3TSZ3Z pic.twitter.com/vDvCRnfYF1 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 24, 2026

'El Grand Prix' se crece en su cuarto verano consecutivo en La 1 y aumenta el número de sus pueblos concursantes

Entre ellas, la incorporación de 2 municipios más a la lista de equipos concursantes. En esta ocasión 'El Grand Prix' buscará a 12 pueblos de toda España para enfrentarlos en duelo en una temporada que se prevé más larga, pues en 2025 tan solo se disputaron el trofeo entre 10 equipos a lo largo de 8 programas. Y por el momento, se desconoce qué elenco acompañará al mítico presentador durante las galas.

Si bien Ángela Fernández y Lalachus fueron el tándem escogido durante la última tanda de entregas para dirigir el concurso junto a Ramón García, la corporación no ha desvelado si la colaboradora de 'La Revuelta' y la habitual de RTVE Play repetirán al frente de sus puestos. Lo que tampoco ha esclarecido RTVE es si el concurso mantendrá su alianza con Prime Video durante esta nueva temporada como hizo el verano pasado.

Durante su edición de 2025, 'El Grand Prix' estrenaba semanalmente sus entregas en la plataforma de streaming como parte de una alianza estratégica para aumentar la visibilidad del programa más allá de RTVE Play y abaratar los costes de producción. Cabe destacar que durante su regreso a La 1 en el verano de 2023 el concurso se alzó como la gran revelación televisiva del año, consiguiendo un 19,2% de share y 1.691.000 espectadores de media en sus 7 entregas.

El furor se estabilizó durante su siguiente verano, cuando Ramón García y su equipo consiguieron un 12,2% de share y 1.092.000 espectadores de media en sus 10 entregas. Y en 2025, el concurso estrella del verano logró mantenerse con un 12,4% de share y 930.000 espectadores de media, logrando alzarse hasta el 13,9% de cuota de pantalla y 1.049.000 seguidores durante su gran final.