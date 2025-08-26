El mensaje claro y directo de Ramón García sobre el futuro de 'El Grand Prix' tras su gran final en TVE

'El Grand Prix 2025' ha concluido este lunes 25 de agosto su última edición con la gran final en la que San Sebastián de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) y Cubas de la Sagra (Madrid) se enfrentaban por hacerse con el triunfo y la victoria del programa de TVE presentado por Ramón García.

Tras una reñida final en la que Cubas de la Sagra conseguía llegar a la prueba final con una ventaja de dos puntos al alcanzar 21 puntos frente a los 19 que tenía San Sebastián de la Gomera, el equipo canario conseguía darle la vuelta al marcador en "El diccionario" y se proclamaban ganadores de 'El Grand Prix 2025' con 22 puntos frente a los 15 que tenían los madrileños.

Al tratarse de su gran final, Ramón García ha querido tener un momento muy emotivo y dirigirse a los espectadores fieles del formato para hacer una advertencia sobre el futuro de 'El Grand Prix' justo antes de llegar a la última prueba, la del "diccionario".

"Me he sentado aquí porque les voy a echar de menos. Cuando uno está aquí jugando y pasándoselo bien se ríe. Y ahora de repente cuando ves todo vacío de bolos, le da a uno un poco ternura. Los super bolos volverán y 'El Grand Prix' seguro que también porque este programa es mucho más que un programa de televisión, este programa es vuestro", recalcaba Ramón García después de "los super bolos".

El guiño a los inicios de 'El Grand Prix' y el alegato final de Ramón García

Posteriormente, Ramonchu recordaba que esta edición de 'El Grand Prix 2025' era muy especial pues este año se ha cumplido el 30 aniversario del "programa del abuelo y el niño" tal y como se canta en la canción del programa. "Esta edición de El Grand Prix del Verano ha sido muy especial. Este año, este programa cumplía 30 años. Hace 30 años en el aparcamiento de Prado del Rey en TVE empezó un programa. Ese programa no se llamaba 'Grand Prix', se llamaba 'Cuando calienta el sol' y fue el origen de lo que hoy estamos haciendo treinta años después", destacaba el presentador vasco.

Justo entonces daba paso a unas imágenes en las que se veía el momento de la gran final de 'Cuando calienta el sol' en el año 1995. Una final en la que Cudillero (Asturias) se proclamaba el pueblo vencedor de lo que fue la primera edición de este célebre concurso entre pueblos de España. "Pues treinta años. Tengo ahora 63, tenía 33 cuando empecé a presentar este programa", reconocía Ramón García antes de explicar que Carlos Valle, el actual alcalde de Cudillero, había acudido al plató para entregar el trofeo de esta edición.

Finalmente, tras saberse que San Sebastián de La Gomera se alzaba con la victoria tras ganar a Cubas de la Sagra en el "diccionario", Ramón García se despedía de Ángela Fernández y LalaChus. "Lala gracias por esta maravillosa compañía de este verano", le decía. "Gracias a ti y a todo el mundo, ha sido sin duda el verano de mi vida", aseveraba la humorista y colaboradora de 'La Revuelta'. "Gracias por este regalo y a todos en casa por el cariño que nos han dado", apostillaba Ángela Fernández. "Familia, señoras, señores y a los niños que nos siguen con todo el cariño del mundo gracias por acompañarnos este verano. Nos vemos en la próxima edición de 'El Grand Prix'. Gracias y hasta la próxima", concluía el presentador.