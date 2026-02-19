El futuro del 'Grand Prix' se aclara en RTVE para esta temporada en plena polémica con Ramón García

'El Grand Prix' tiene garantizada su continuidad en TVE. Según ha avanzado El Confidencial Digital, la cadena pública ha renovado el célebre concurso por una nueva edición después de que hace unos días Ramón García ya dejara entrever la renovación del concurso.

Fue el pasado lunes durante la alfombra roja de los Premios Iris de la Academia cuando Ramón García habló sobre si valora jubilarse pronto y dejó claro que seguirá tanto al frente de 'En compañía' en CMMedia como de 'El Grand Prix' en TVE.

"Estoy en un programa que exige mucho, pero yo voy encantado a trabajar, sigo haciendo mis cosas a nivel nacional, como el 'Grand Prix' y, mientras tenga salud, la cabeza me aguante y por supuesto los espectadores, aguantaré todavía", declaraba Ramón García ante los micrófonos de Europa Press.

RTVE renovará 'El Grand Prix 2026'

Ahora el citado medio adelanta que RTVE ya ha tomado una determinación sobre el futuro de 'El Grand Prix' y a diferencia de lo que pasó el año pasado en esta ocasión parece que Prime Video no formará parte del acuerdo. Aunque no se descarta que finalmente se llegue a una alianza con la plataforma para que "el programa del abuelo y el niño" pueda tener otra vida más allá de la televisión generalista.

De esta manera, 'El Grand Prix' volverá a ocupar la parrilla de verano de TVE por cuarto verano consecutivo tras su regreso por todo lo alto en 2023. Esta renovación llega después de que la última edición anotara una media del 12,3% y 918.000 espectadores y de que en su final marcara un gran 13,8% y 1.049.000 seguidores.

Lo que por ahora se desconoce es si TVE mantendrá el equipo de presentadores de la última edición con LalaChus y Ángela Fernández como copresentadoras junto a Ramón García tras ocupar el hueco de Cristinini el año pasado.

Por otro lado, esta renovación de 'El Grand Prix' coincide con la última polémica en la que se ha visto envuelto Ramón García después de que hace unas semanas hiciera un alegato a favor de la tauromaquia pidiendo a los padres que lleven a sus hijos a los toros. "Por eso yo quiero pedir hoy que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros. Que lleven a sus nietos y a sus nietas a los toros. Que lleven a sus sobrinos y a sus sobrinas a los toros. Que lleven a sus hermanos. Porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada. Ninguna otra cosa en la vida", aseguraba el presentador.