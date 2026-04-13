Joaquín Prat compara el concurso de Ivonne Reyes en 'Supervivientes' con estos dos ganadores de realities en Telecinco

Ivonne Reyes se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche este domingo en 'Supervivientes 2026' a raíz de la emotiva llamada telefónica que vivió con su hijo. Una escena que Joaquín Prat ha analizado desde 'El tiempo justo', mojándose de lleno sobre el concurso de la presentadora e incluso comparándola con otras estrellas televisivas que han resurgido gracias a formatos de Telecinco.

"Eres un ejemplo para todas las mujeres de este país, sigue, esto es solo una vez. Trabaja y ve con todo, eres una cañera, la mejor", aseguró el hijo de la actriz venezolana en directo durante la entrega de 'Conexión Honduras' de este domingo mientras la concursante se secaba las lágrimas, incapaz de contenerse. "Me habéis devuelto la confianza", llegó a confesar emocionada.

Joaquín Prat dicta sentencia sobre el concurso de Ivonne Reyes en 'Supervivientes': "Somos muy pro-Ivonne"

Y tras repasar la lacrimógena escena, Joaquín Prat no ha dudado en pronunciarse sobre la televisiva y su concurso. "Somos muy pro-Ivonne. Somos muy de realities en los que se recupera a gente que trabajando en la tele nos ha hecho vivir momentos bonitos...", ha señalado el conductor de 'El tiempo justo', confesando su total apoyo al papel de la venezolana en esta edición.

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

"Y estoy pensando en Pedro García Aguado, que ganó su edición... Salvando las distancias. Carlos Lozano, que ha vuelto a nuestras vidas con el mundo de los realities, haciéndonos disfrutar, poniéndose en valor", añadía entonces el rostro de Telecinco, comparando a la ex mujer de Pepe Navarro con otros ganadores de realities que han regresado a la pequeña pantalla tras reconquistar a la audiencia con su lado más íntimo en formatos de telerrealidad. "Es el caso también de Ivonne", aseguraba.

En esa línea, Marta López coincidía con Joaquín Prat y ponía el foco en el mensaje de apoyo del hijo de la actriz. "Ivonne está haciendo un concurso brillante y tiene un hijo que es una envidia, a mí me gustaría si voy a algún reality que me llamen también su hijo", ha bromeado la colaboradora del magacín mientras otros tertulianos se sumaban a aplaudir la evolución de Ivonne en el concurso.

"También ella ha entrado en un momento delicado económicamente, que lo ha contado, también a nivel de cómo se encontraba entonces esto ha sido un chute de energía. Ella misma está sorprendida del buen concurso que está haciendo", ha señalado Leticia Requejo. "Nadie diría la edad que tiene, está al nivel de todos los chicos de gimnasio", apuntaba entonces José María Almoguera ganándose una reprimenda del presentador.

"Oye, que tiene mi edad, no me toques los cojones", ha espetado Joaquín Prat entre risas de su equipo parando los pies al hijo de Carmen Borrego por su insinuación. "Pues te quiero ver en la siguiente edición, a ver si estás tú a ese nivel", ha contestado el televisivo retando al periodista a alistarse en el futuro a la aventura más extrema de Telecinco.