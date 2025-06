Aitana solo usa estas tres palabras para dar sentencia a Melody por su polémica tras Eurovisión

Melody continúa en el punto de mira semanas después de concluir su paso por Eurovisión, y lo estará hasta que acuda al plató de 'El Hormiguero' el próximo miércoles. Se trata de su primera entrevista en televisión tras firmar el antepenúltimo puesto en el festival. Y Aitana no ha dudado en sincerarse durante una entrevista sobre su sentencia más honesta sobre la actitud de la de Dos Hermanas.

La artista se encuentra en plena promoción de 'Cuarto azul', su nuevo álbum de estudio que presentó el pasado jueves en el espacio de Pablo Motos en Antena 3, además de celebrar una listening party en el Movistar Arena de Madrid con miles de fans días antes. Es por eso que ha acudido a 'Cara C', el podcast de Cris Regatero.

Aitana se pronuncia alto y claro sobre Melody y su polémica tras Eurovisión: "Hay que tener un par"

Y al ser preguntada por la polémica del momento, que tantas tertulias televisivas continúa ocupando, la intérprete de '6 de febrero' se mostró clara y concisa. "No sé lo que ha pasado con Melody, te lo juro", lamentó Aitana explicando su desconocimiento sobre lo ocurrido. "Sé que ella es una crack", aclaró la catalana, lanzando un mensaje de apoyo a la intérprete de 'Esa diva'.

"No sé qué ha pasado luego, porque se me ha juntado la promoción con los ensayos y no he cogido el móvil la mayoría de veces", explicó la cantante, que se encuentra preparándose para su primer concierto en estadios que tendrá lugar en el Riyadh Air el próximo julio tras la prohibición de celebrar espectáculos en el Santiago Bernabéu, noticia que afectó tanto a ella como a Lola Índigo entre otros artistas.

Así, se sinceró sobre todo lo que rodea al festival y su impresión. "Yo respeto mucho Eurovisión, nunca diré nada malo. Hay que tener un par de ovarios para ir a Eurovisión. Yo no los tengo, no podría soportar todo eso", aseguró Aitana, que en 2018 participó en la preselección acogida en ese momento por 'Operación Triunfo' para escoger representante para el festival.

"Pedazo de artista"

Cabe recordar que la cantante participó por partida doble, con su tema en solitario 'Arde', con el que firmó la segunda posición de la noche y su popular dueto junto a Ana Guerra 'Lo malo', que se convirtió en uno de los grandes éxitos de ese año. "Melody ha demostrado 100% que es un pedazo de artista. Yo lloraba por la noche porque no quería ir a Eurovisión, me daba miedo, no me veía preparada. A día de hoy tampoco me veo preparada", resolvió la intérprete, confesando sus sentimientos con respecto a una futura candidatura.