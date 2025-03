'Espejo Público' pone en entredicho a Aitana al desmontar las "contradicciones" de su documental en Netflix

Aitana ha compartido su lado más íntimo con el mundo a través de 'Metamorfosis', su primera docuserie para Netflix con la que muestra sus preocupaciones del día a día. Sin embargo, desde 'Espejo Público' no han tardado en poner en duda la veracidad de algunas de las tramas protagonizadas por la cantante. Así, Gema López y Laura Fa han lanzado un duro mensaje a la ex concursante de 'Operación Triunfo' por esta reciente exposición tras cargar contra la prensa del corazón.

En la docuserie, la intérprete de 'Las babys' se muestra más transparente que nunca, reflexionando sobre el ajetreado estilo de vida que mantiene desde su salto a la fama, cómo esto afecta a su salud mental y las presiones con las que tiene que lidiar en su entorno de cada día. Sin embargo, algunos rostros de 'Más Espejo' no acaban de creerse alguna de las versiones de Aitana que se muestran en el largometraje.

Gema López, implacable con Aitana y su documental: "No sabemos si es real o ficcionada"

"Ha presentado su documental y en él habla de la depresión, de sus miedos y de sus manías. Nos sorprende, tan solo tiene 24 años y una vida que no sabemos si es real o ficcionada para vender más" comenzó subrayando Gema López. "En este tipo de documentales, los artistas tienen un tiempo vital en el que sí han podido vivir depresiones, frustraciones y adicciones. Quizá este documental necesitaba todos esos ingredientes para ser jugoso", insistió la conductora de 'Más Espejo'.

Gema López en 'Espejo Público'

Fue entonces cuando Susanna Griso puso el foco en el entorno familiar de la cantante, poco después de repasar una información que apuntaba a Cosme Ocaña, padre de la artista, como uno de los más interesados en el lanzamiento de la docuserie. "Yo no cuestiono eso. Con 24 años, se puede tener una vida muy intensa. La de Aitana lo es", aclaró la presentadora antes de sembrar la duda.

"Pero que el padre diga que a Aitana le falta intimidad y luego se preste a hacer un documental que pueden ver 300 millones de personas en el mundo, no solo en España… Pues, hombre, es incoherente", sentenció la compañera de Gema López. Y Laura Fa no dudó en hacer una comparación para lanzar su queja sobre la cantante. "Poníamos el ejemplo del documental de David Bisbal. No dio ni 'esto', ni una mínima concesión de su vida privada. Costó mucho rascar", señaló la catalana.

"Esto es un producto más a vender por Aitana"

"Está llena de contradicciones. Teniendo en cuenta que hemos visto el documental de Bisbal, tú ves el de Aitana y son dos mundos totalmente diferentes y venden cosas totalmente diferentes a pesar de que los dos se dedican a la música", insistió la 'mamarazzi', antes de que su compañera de podcast Lorena Vázquez le diese la razón.

"Madre mía, si decía que no quería que hablásemos de su vida privada y ella habla en varios capítulos absolutamente de todo. Hemos vivido la relación sentimental con Yatra desde dentro", espetó la periodista antes de que Gema López lanzase una advertencia. "Insisto, hay quien duda de la veracidad de muchos de los episodios que ella cuenta. Piensan que hay una parte ficcionada, que con 24 años alguien no ha podido vivir tantísimo y esto es un producto más a vender por Aitana", subrayó la comunicadora.

"Siempre están como enfadados con el mundo, como si el mundo estuviera en contra de ellos", añadió Laura Fa asegurando por otro lado que el debate generado sobre si la artista sufre o no depresión le parece "sorpresivo". "No, sorpresivo es cómo lo ha contado ella. 'Yo tenía tristeza y en 30 días se me ha ido la tristeza'. Hay que tener mucho cuidado", espetó López para terminar.