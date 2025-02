Terelu Campos sentencia a Gema López y lanza una advertencia a la dirección de 'Espejo Público'

Terelu Campos dará el salto a los escenarios con su primera obra de teatro 'Santa Lola', y desde que se conoció la noticia, en 'Espejo Público' no se habla de otra cosa. Tras poner el foco en las acusaciones de intrusismo laboral a la televisiva por parte de otros actores a principios de semana, el matinal de Antena 3 conectaba con la malagueña este jueves. Y la colaboradora de 'De viernes' no se cortó al sentenciar lo que queda de su supuesta amistad con Gema López.

La hija de María Teresa Campos atendió a los medios este jueves para adelantar lo que se podrá ver dentro de unos meses en su debut teatral, y no terminó de encajar algunas preguntas del reportero de 'Espejo Público'. "No tengo ninguna relación", sentenció de forma seca la televisiva cuando le preguntaron por el contacto que mantiene con Susanna Griso o Gema López, con quién solía compartir plató en las tardes de 'Sálvame'.

Terelu Campos echa por tierra su relación con Gema López con este afilado dardo: "Pregúntaselo a ella"

No obstante, quiso recordar que la conductora de 'Espejo Público' estuvo junto a ella en el tanatorio cuando su madre falleció en 2023, gesto por el que se mostró agradecida. "Con Gema López desde que acabó 'Sálvame' no he vuelto a coincidir", llegó a confesar Terelu Campos, que cada vez perdía más la paciencia ante la insistencia del reportero. "¿Erais amigas?", preguntó entonces el periodista.

Susanna Griso, Gema López y Terelu Campos en 'Espejo Público'

"No lo sé, pregúntaselo a ella", sentenció la malagueña en pleno directo con el espacio de Antena 3, donde Gema López se encontraba escuchando la conversación. Pero los dardos de la madre de Alejandra Rubio no terminaron ahí, pues además de afear su relación con la colaboradora habitual del programa, se dirigió de lleno a la dirección de 'Espejo Público' con una advertencia.

Terelu Campos dio entonces un toque de atención a Alberto Díaz, director del matinal de Antena 3 con el que trabajó durante años en 'Sálvame'. "Fulano, a ver si te portas un poquito mejor conmigo", espetó la malagueña, tal vez molesta por las últimas jugarretas del programa, como el regalo que le hicieron a la puerta de su casa, por el que se mostró profundamente ofendida.

"Yo también te quiero. Yo no os he hecho nada", insistió la televisiva antes de que Gema López respondiese alto y claro al feo gesto de su antigua compañera. "Siempre ha sido pelota con los directores y los que estamos aquí, zasca. Se encuentra conmigo y me echa la bronca. No quiero ser mala, pero fíjate, toda la vida lo mismo", sentenció la colaboradora de 'Más Espejo' una vez finalizaron la conexión.