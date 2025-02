Mariano Peña ('Aída') se despacha sin dobleces contra Terelu Campos por su nuevo trabajo

Parece que el idilio de Terelu Campos con el mundo de la interpretación no terminó con su papel en 'Paquita Salas'. La malagueña dará el salto a las salas de teatro con su participación en la obra 'Santa Lola', y las reacciones no se han hecho esperar. Es por eso que 'Espejo Público' ponía este martes el foco en la respuesta de Mariano Peña, que no dudó en condenar el fichaje de la televisiva en su campo de trabajo.

La colaboradora de 'De viernes' compartirá escena con Lara Dibildos en su debut teatral, que tendrá lugar el próximo sábado 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Y mientras la hermana de Carmen Borrego se prepara su papel, el equipo de 'Más Espejo' no ha tardado en recoger el malestar generalizado de los actores por el intrusismo laboral de la presentadora de televisión.

Mariano Peña echa por tierra la nueva aventura de Terelu Campos en el teatro: "Cualquiera es actor..."

"Una noticia de la que se ha hecho como ven todo el mundo y que ha llegado a oídos, incluso, de algunos actores, algunos la acusan de intrusismo", comenzó avanzando Gema López antes de mostrar a los espectadores la sonada reacción de Mariano Peña, conocido por su papel como Mauricio Colmenero en la serie 'Aída'. "Ya teníamos bastante con los modelos, modelas y misses, pero ya el mundillo este que cualquiera es tertuliano y cualquiera es actor…", comenzó espetando el intérprete.

Mariano Peña se pronuncia sobre el nuevo papel de Terelu Campos como actriz: "No me ha hecho gracia, no todo el mundo es actor" pic.twitter.com/VSf0kWf55B — TVMASPI (@sebas_maspons) February 18, 2025

Y el actor no dudó en defender la preparación en el mundo de la interpretación con una clara advertencia a la malagueña. "Hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor como yo no puedo construir puentes. Claro, el pecado no es de ella, es de los que la llaman", sentenció Peña. Entonces, de vuelta en plató, los colaboradores de 'Espejo Público' se hacían eco de la polémica.

"Lo ha dicho él que no yo, que luego me lloverá…", subrayó Gema López con sorna antes de romper una lanza a favor de su antigua compañera frente a las duras palabras de Mariano Peña. "Tenemos que diferenciar el hacer teatro con un capital privado… No creo que la ambición de ella sea compararse con Aitana Sánchez Gijón o Maribel Verdú. Creo que lo va a hacer bien", aseguró la compañera de Susanna Griso.

Sin embargo, otros muchos rostros de la industria han mostrado su apoyo a la televisiva. "Hay mucha gente que ha pasado de ser presentadores a actores muy solventes, en ese sentido no tengo ningún tabú", subrayó Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina'. "Puede chocar, pero si se forma…", comentó también el actor Nacho Guerreros.