Giro de 180 grados en la carrera de Terelu Campos con su sorprendente proyecto fuera de 'De Viernes'

Terelu Campos va a dar un giro en su trayectoria profesional y es que tras hacer un cameo en la película "¿Quién es quién?", ahora la presentadora y colaboradora va a retomar su carrera como actriz con una nueva obra de teatro.

Cabe recordar que Terelu Campos ya demostró su valía como actriz gracias al papel de Bárbara Valiente en 'Paquita Salas', la serie de Los Javis. No obstante, ella ya había hecho algunos pinitos en los teatrillos de María Teresa Campos en 'Día a día' cuando interpretaba a La Script.

Por si fuera poco, Terelu Campos también tiene pendiente el estreno de 'Superstar', la serie de Los Javis sobre la vida de Yurena en Netflix. En esta ficción, la presentadora se meterá en la piel de su madre, María Teresa Campos.

Pero este lunes hemos conocido que Terelu compaginará su trabajo en 'De Viernes' y en 'El debate de las tentaciones' en Telecinco con su debut en el mundo del teatro como una de las protagonistas de "Santa Lola", una obra de teatro que está escrita, dirigida y protagonizada por César Lucendo y producida por su amiga íntima Lara Dibildos.

Terelu Campos sustituye a Alba Carrillo

Lo más curioso de todo es que parece que este papel no iba a ser para Terelu Campos. Y es que después de hacerse eco de la noticia en 'Mañaneros', Alba Carrillo se llevaba las manos a la cabeza al revelar que le habían ofrecido ese papel a ella pero lo había rechazado.

"Estos datos me están trayendo una cosa a la cabeza porque me da la impresión de que esto es una obra que a mí me ofrecieron antes. Es Santa Lola ¿verdad?", reaccionaba Alba Carrillo. "¿Te ha quitado el papel Terelu?", preguntaba Lydia Lozano. "No, yo estaba trabajando y no tenía tiempo. Es maravillosa, pero la protagonista es una chica joven que se va a casar y que se va de despedida de soltera", puntualizaba Alba.

"El titular es que a mi me llaman porque había una actriz muy famosa primero que no lo podía hacer. Me contactan en noviembre y me la envían, me la leo, me parece brutal, me parece divertidísima, muy diferente, pero la tengo que rechazar porque no la puedo hacer", proseguía explicando Alba Carrillo. "Entonces, ¿Terelu sería la tercera opción?", se preguntaba entonces Adela González. "Si no se lo han ofrecido a alguien más entre medias antes, sí", añadía entre risas Carrillo.