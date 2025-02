Así es 'Aitana: Metamorfosis': Dónde ver la docuserie, cuántos capítulos son y claves de sus confesiones

Si hay algo claro, es que Aitana se ha convertido en una de las cantantes más famosas de la España actual. No a la altura de Rosalía, porque nadie puede estar a la altura de la cantante catalana. Pero pese a ello, Aitana está siempre en boca de todos. Cada decisión, cada single, cada paso de baile, cada novio, cada palabra… La muestra de ello fue su entrevista en ‘La Revuelta’ y cómo sus haters aprovecharon para atizar a la cantante tras decir que tenía cuatro casas. Netflix lleva unos años grabando un documental con la ex concursante de 'Operación Triunfo' y este 28 de febrero estrena los seis episodios en la plataforma para que podamos ver una Aitana más cercana.

"Tengo muchísimo miedo, la verdad". Así se sinceró la cantante ante Divinity poco antes del preestreno del documental 'Aitana: Metamorfosis' en Madrid. "Creo que va a haber muchas críticas, por supuesto. También si cogen clips y no lo ven entero pues todavía van a ser más porque justamente se llama 'Metamorfosis' y hay momentos en los que es una completa locura pero que luego se acaban desarrollando. Entonces, no voy a obligar a nadie a verlo pero si lo pueden ver entero sería bonito para que entiendan cómo concluye todo". Y es que nada más comenzar el documental, ya podemos entrever por dónde van a ir los tiros. Una Aitana abriéndose por completo a su vida, y tratando de explicarse, por primera vez, ella misma.

Porque si hay algo necesario actualmente, es aprovechar tu altavoz para dar tu versión de los hechos. La prensa siempre ha tergiversado todo, pero con la llegada de las redes sociales, todo se ha vuelto mucho más difuso y complicado. Y a Aitana la tienen ganas. Muchas ganas. "Existen varias Aitanas", comienza diciendo la cantante en el documental. A lo largo de los seis episodios, vamos a poder verlas a todas ellas. A la Aitana insegura, a la Aitana enamorada, a la Aitana dura y fuerte, a la Aitana vulnerable… Este proyecto llega poco después de que hablara públicamente sobre su depresión y cómo ha tenido que recurrir a ayuda profesional para tratarse.

Un bajón emocional que siempre choca mucho más cuando es una persona que lo tiene todo, y que debería estar feliz por ello. Pero da igual lo que haga, que la tristeza permanece. Si que es verdad que habla sobre ello sin tapujos en varios momentos del documental. Aunque por momentos, es difícil empatizar con ella. Quizá sea su forma de decir las cosas, o la forma en cómo esta grabado todo, pero hay momentos en lo que todo parece demasiado guionizado y resta naturalidad al producto final. Pero 'Aitana: Metamorfosis' es un proyecto perfecto para los fans de la cantante y, por qué no, para aquellos que siguen mirándola por encima del hombro.

Habla claramente sobre su paso por 'Operación Triunfo' y lo que ha supuesto en su vida. Porque realmente lo ha supuesto todo. Y tampoco se esconde hablando sobre sus relaciones. De hecho, la docuserie comienza con la cantante totalmente enamorada de Sebastián Yatra. Un romance que provocó ríos de tinta. "No sé si estaremos juntos cuando termine este documental", comienza diciendo para, a los pocos minutos, mostrarnos a Aitana sobre un barco diciendo "pues ya no estamos juntos". Ese toque de humor quizá falte en el resto de los episodios. Quizá con un poco más de reírse de sí misma habría sido un documental más redondo, pero la intención no va por ahí.

"Creo que nunca he estado sola", afirma también la cantante. Todo podría reducirse a eso. Es decir, su lucha continua contra la soledad, contra el abandono, contra el olvido. Algo que se enfrenta a lo que la prensa y las redes sociales continuamente dicen de ella, calificándola siempre de producto, de no tomar decisiones, de seguir a la discográfica a pies juntitas. "Soy un producto, pero no es verdad". El primer episodio empieza fuerte, nos resume a la perfección lo que vamos a encontrarnos en los seis capítulos que componen 'Aitana: Metamorfosis'. Y todo con la excusa de contar cómo se prepara Aitana para sus dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. Una presión increíble que va haciendo mella en ella poco a poco.

"Las cosas no son como empiezan, sino como se van desarrollando". Y tiene toda la razón. Poco a poco vamos viendo los tejemanejes de la industria, sus enfrentamientos con la prensa, sus viajes continuos. En el capítulo final, cuando llegan los micrófonos en la calle, Aitana tiene que pedirles que paren. "Por favor, estoy paseando con mis amigos". Una presencia continua que le complican su 'reseteo', su lucha continua por estar bien. "Es super cansado estar luchando todo el tiempo por ser feliz", confiesa a sus amigas. Y ese es otro de los puntos fuertes del documental. Mostrar a una Aitana que solo quiere ser feliz, seguir con sus amigas, con su vida de siempre… pero eso está reñido con la fama actual de la cantante. "Sé que pido mucho de la gente. Es difícil seguir este ritmo. Y al final, la que se queda, soy yo".

Así que 'Aitana: Metamorfosis' es un documental perfecto para conocer mucho más a la persona que hay detrás de la artista. Conocer sus miedos, sus inseguridades, pero también sus fortalezas y, sobre todo, su propia historia contada por ella.

