Alfonso Egea corta de raíz las mentiras del terraplanista Javi Poves en 'El tiempo justo': "Es muy irresponsable"

Alfonso Egea ha terminado protagonizado un acalorado enfrentamiento este miércoles en 'El tiempo justo' cuando, a raíz de las últimas imágenes de la tierra tomadas por el Artemis II, conectaban con uno de los terraplanistas más mediáticos del panorama nacional: Javi Poves. Y es que, el periodista no ha tardado en frenar el grave discurso del ex futbolista echando por tierra sus acusaciones sobre el uso de IA en las fotografías.

"Esto está muy bien, pero lo importante es decir que el lanzamiento de ese cohete fue precisamente el día de los Santos Inocentes de Estados Unidos, es decir, se están riendo de ti y de todos los espectadores desde el minuto 1", ha comenzado clamando el invitado durante sus primeros minutos de conexión en el espacio de Telecinco.

Algo desconcertado, Joaquín Prat le pedía más detalles sobre este complot para "vender" que la tierra es redonda. "Ese cohete ahora mismo está en el mar como todos los cohetes que han salido en la historia de la humanidad", ha continuado explicando el antiguo futbolista antes de que Alfonso Egea tomase la palabra, sobrepasado por su siguiente afirmación.

Alfonso Egea se planta ante Javi Poves: "Por más veces que lo repitas no lo vas a convertir en verdad"

"Los astronautas no están ahí, vamos a ser claros: me parece increíble que en un medio de comunicación no os hayan puesto en alerta de que todas las imágenes están configuradas con IA, lo puede comprobar cualquier persona", aseguraba Poves. "Las nubes están clonadas. Es tan burdo lo que están haciendo… En el año 69 ya se rieron de nosotros. Los astronautas dijeron que es mentira", llegaba a señalar antes de ser interrumpido por el periodista.

"¿Pero Javi tú esto lo puedes acreditar? Te he escuchado varias veces decir este discurso. No existe ningún astronauta que haya reconocido abiertamente lo que tú cuentas", le ha preguntado con gesto serio Alfonso Egea mientras este comenzaba a gritar y a tratar de cortar la intervención de plató. "Lo he buscado y no existe. Te lo digo con mucho respeto, pero por más veces que lo repitas, no lo vas a convertir en verdad", ha advertido el periodista.

Así, ha endurecido su tono al ver que Javi Poves hacía caso omiso de la información verificada. "¿Tú sabes que salir del planeta es la única manera en la que la especie humana puede sobrevivir? No hay otro, es muy irresponsable lo que tú mantienes", ha clamado el colaborador de 'El tiempo justo' mientras la tensión continuaba escalando. "¿Pero qué película dices? ¿Puedes salir de tu película de 'Star Wars'?", ha señalado el invitado con tono de burla.

"De todas formas a estas alturas de la ciencia que tú digas eso... ¿Qué crees que tienes el electroencefalograma más plano que yo o yo más plano que tú?", subrayaba entonces Antonio Montero, cortando el enfrentamiento entre Alfonso Egea y el el invitado con un afilado dardo que ha encendido aún más al terraplanista.

"Lo primero es que no sabes diferenciar entre algo redondo y algo esférico, primero hay que ir a primero de parvulitos. Eso para que bajes un poquito el tono, estamos hablando de esfericidad", ha espetado el ex futbolista, visiblemente alterado. "Enseñan una foto de la tierra en la que es perfectamente esférica, y todos estos científicos que nos cuentan lo de los polos...", insistía Poves antes de que Joaquín Prat diese por finalizada la entrevista.