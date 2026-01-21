Preguntan a Julia Varela, comentarista de RTVE en Eurovisión, sobre si España hace bien en retirarse: "Me da pena"

Desde hace algunos años, Julia Varela es, junto a Tony Aguilar, la voz de Eurovisión. Ambos son los encargados de comentar las actuaciones y cuanto sucede en el Festival, labor que históricamente había desempañado José María Íñigo. Este año, por primera vez desde su debut en 1961, España no participará en el certamen europeo de la canción.

Hace unos meses, RTVE tomaba la decisión de retirarse del Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará entre el 12 y el 16 de mayo en Viena, debido a la permanencia de Israel. Precisamente en la edición pasada, Julia Valera pronunció unas palabras que no sentaron bien a la UER (Unión Europea de Radiodifusión). Durante las semifinales, la comentarista hizo mención a los miles de muertos que había ocasionado el genocidio de Israel sobre Gaza. Tras esto, la UER advirtió a RTVE que se exponía a una "multa punitiva" si dicho comentario se volvía a repetir durante la final.

Ahora, Julia Varela ha concedido una entrevista a El Mundo donde se pronuncia sobre la polémica y da su opinión sobre la decisión de España de no participar este año en el Festival de Eurovisión. Recordando sus palabras, deja claro que "no me arrepiento" y explica que "mi compañero Tony Aguilar y yo comenzamos diciendo que la representante de Israel era una víctima de los atroces atentados de Hamás. Y luego nos remitimos a unas palabras coordinadas con RTVE y dábamos los datos de fallecidos hasta ese momento. No era nada opinativo. No era una proclama política, sino contar lo que estaba sucediendo".

Julia Valera sobre la retirada de España de Eurovisión: "Me da pena"

Julia Varela y Tony Aguilar.

Respecto a la retirada de España, y otros cuatro países (Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia), del certamen, Julia Varela no oculta que le da "mucha pena que no tengamos un representante español este año". Pero cree que "volveremos a participar". Además, ha recordado que "Eurovisión es un concurso en el que las que participan son las televisiones públicas de los países. Se ha cambiado una serie de normas para esa participación y para que haya más transparencia a la hora de votar, sobre todo en el televoto, porque sí que ha habido acusaciones de manipulación del Gobierno de Israel en la última edición. Pero aun así RTVE no le ha parecido que fuera suficiente".

Julia Varela se inició como comentarista de Eurovisión en el año 2015 con José María Íñigo, según ella, "el presentador más famoso de la televisión musical. Para mí supuso un reto estar a su lado. Buscaban una voz femenina que compensase la veteranía de José María. Yo venía de Radio 3, también de hacer retransmisiones de conciertos, y ese primer año sufrí un juicio bestial de mi labor".

"Me sentí muy juzgada. Además, mi voz es aguda, juvenil y todavía lo era más hace 10 años. Yo nunca levantaría el móvil para poner a parir a una persona que no conozco", asegura. Para la presentadora, "el mayor reto ha sido aguantar todo ese feedback en redes sociales, y, sobre todo, en esta última edición con el tema de la participación de Israel. Hay críticas que se convierten en personales y han llegado a coger fotos de mis hijos, me han insultado y me han mandado correos amenazantes", denuncia. Aunque confiesa que no llegó "a pasar miedo", "cuando accedieron a mi correo para ponerme a caldo fue duro. Mi labor es bastante rigurosa y siempre he intentado ser bastante imparcial y muy ajustada a la información".

El dardo de Julia Varela a Juan del Val por su novela

Julia Varela, que acaba de lanzar su nueva novela, 'Todo por hacer', no duda en dar su opinión sobre las críticas que está recibiendo Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025. Confiesa que "he leído fragmentos", pero "todavía no me he animado a leerla porque no me atrae demasiado la historia. Tengo prioridades". Aunque ella no se "considera una presentadora que escribe libros, sino una periodista a la que le gusta mucho leer, que siempre ha escrito. Pero hay de todo: periodistas televisivos que escriben fenomenal y otros de los que se aprovecha su tirón para lanzar novelas". Unas palabras que podrían interpretarse como un dardo al marido de Nuria Roca.

Sobre el gran momento de audiencias que atraviesa RTVE, la presentadora recuerda que ese gran momento "contrasta con las manifestaciones de parte de la plantilla en contra del desembarco de programas hechos por productoras externas. Me consta que se están poniendo en marcha algunos proyectos de producción propia. Y me alegra", sentencia Julia Varela.