RTVE deja en el aire su continuidad en Eurovisión Junior tras su retirada de Eurovisión por Israel

RTVE podría retirarse también de Eurovisión Junior 2026. La corporación pública estudiará más adelante, "cuando llegue el momento", la continuidad de España en la versión infantil de Eurovisión. Pese a que Israel no suele participar en este certamen, la cadena pública podría tomar la decisión de abandonarlo también.

El presidente de RTVE, José Pablo López, considera que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) actúa en base a intereses económicos y geopolíticos sin tener en cuenta las maniobras cometidas por la televisión israelí KAN en las últimas dos ediciones, en las que el televoto hacia Israel fue sospechosamente elevado.

Eurovisión Junior 2026



RTVE no ha decidido aún su participación en la próxima edición. Estudiaremos nuestra continuidad cuando llegue el momento. pic.twitter.com/k3nw2usEjk — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 13, 2025

RTVE deja en el aire su participación en Eurovisión Junior 2026

El consejo de administración de RTVE decidió abandonar el certamen al considerar que la presencia de Israel lo pervierte, debido al genocidio que están cometiendo desde hace más de dos años contra la población de Gaza. Por el momento, la corporación deja en el aire su participación. Cuando se acerque el plazo de confirmación de países para la próxima edición, manifestará su posición.

Este sábado, 13 de diciembre, se ha celebrado en Tiflis (Georgia), la 23ª edición de Eurovisión Junior, que acabó con la victoria de Francia y en la que España, con Gonzalo Pinillos, quedó en un merecido quinto puesto con 152 puntos. Ucrania, Georgia y Armenia quedaron en segunda tercera y cuarta posición respectivamente.

El hecho de que Israel no haya participado en Eurovisión Junior 2025 ha permitido que RTVE haya decidido mantener la permanencia de España en el certamen. Y es que, a diferencia de la versión normal, en la Junior hemos cosechado grandes puntuaciones. Aunque la única vez que hemos ganado fue en el 2004 con María Isabel y su hit 'Antes muerta que sencilla', pocas veces hemos bajado del top 5.