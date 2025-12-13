Francia vuelve a ganar Eurovisión Junior 2025 y España sube a la quinta posición con Gonzalo Pinillos

Este sábado 13 de diciembre se ha celebrado la gran final de Eurovisión Junior 2025 desde Tiflis (Georgia). Una gala que ha estado marcada por la polémica abierta en el seno de la UER por la permanencia de Israel en Eurovisión 2026 y que ha derivado en que hasta cinco países, entre los que está España, se hayan retirado del certamen.
No obstante, en Eurovisión Junior 2025, Israel no participa y por ello no ha habido problema para que España y otros países si que hayan accedido a formar parte de esta edición. En total han sido 18 países los que han luchado por llevarse el trofeo.
Después de las 18 actuaciones de los participantes y de los interval act llegaba el momento más esperado de la tarde: las votaciones. Primeramente conocíamos los votos del jurado, que vale el 50% del resultado final. Como pasó el año pasado conocíamos los votos del 1 al 10 y después los portavoces anunciaban a quién iban los 12 puntos.
Para los jurados el gran favorito era Francia tras obtener hasta 152 puntos
Palmarés histórico de España en el Festival:
- Eurovisión Junior 2003 - Sergio: "Desde el cielo" - 2ª posición (125 puntos)
- Eurovisión Junior 2004 - María Isabel: "Antes muerta que sencilla" - 1ª posición (171 puntos)
- Eurovisión Junior 2005 - Antonio José: "Te traigo flores" - 2ª posición (146 puntos)
- Eurovisión Junior 2006 - Dani Fernández: "Te doy mi voz" - 4ª posición (90 puntos)
- Eurovisión Junior 2019 - Melani García - "Marte" - 3ª posición (212 puntos)
- Eurovisión Junior 2020 - Soleá Fernández - "Palante" - 3ª posición (133 puntos)
- Eurovisión Junior 2021 - Levi Díaz - "Reír" - 15ª posición (77 puntos)
- Eurovisión Junior 2022 - Carlos Higes - "Señorita" - 6ª posición (137 puntos)
- Eurovisión Junior 2023 - Sandra Valero - "Loviu" - 2ª posición (201 puntos)
- Eurovisión Junior 2024 - Chloe DeLaRosa - "Como la Lola" - 6ª posición (144 puntos)
- Eurovisión Junior 2025 - Gonzalo Pinillos - "Érase una vez (Once upon a time)" - 5ª posición (152 puntos)
