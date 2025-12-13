Así están las apuestas de Eurovisión Junior 2025: ¿En qué puesto quedará España con Gonzalo Pinillos?

Este sábado 13 de diciembre se celebra Eurovisión Junior 2025. Una final que llega en un momento muy convulso tras la ratificación de la participación de Israel y la retirada de varios países, entre ellos España, de Eurovisión 2026. Además hay una guerra abierta en el seno de la UER con enfrentamientos con algunas de las televisiones como RTVE.

Y en medio de todo este escándalo, este sábado, 18 países lucharán por la victoria en Eurovisión Junior 2025. Una gala que se celebra desde Tiflis (Georgia) y en la que España actuará en el puesto 14 con Gonzalo Pinillos y su tema 'Érase una vez (Once upon a time)'.

La gran final de Eurovisión Junior 2025 se podrá seguir en directo en La 1 y en RTVE Play a partir de las 17:00 horas justo después del estreno de 'Wish: el poder de los deseos', una de las últimas películas de Disney con múltiples guiños a la cultura española. Un año más serán Tony Aguilar y Julia Varela los encargados de comentar el festival con la ayuda del experto Víctor Escudero.

Desde este viernes a las 21:00 horas todos podemos votar por nuestros tres países favoritos de Eurovisión Junior 2025, incluido España, porque a gran diferencia de Eurovisión en la versión infantil sí que se puede votar por nuestro propio país.

Y a falta de solo unas horas para conocer quién se lleva el micrófono de cristal, la encuesta abierta en la web de apuestas Eurovisionworld deja muy claro quién se llevará el gato al agua. Así, la gran favorita es Armenia con Albert Armenakyan y el tema 'Brave heart' pues obtiene un 18% de los votos. Le sigue de cerca con un 14% Marianna Kłos con 'Brightest Light', la representante de Polonia. Y cerraría el top 3 Ucrania con Sofiia Nersesian y la canción 'Motanka' pues tiene un 13% de los votos.

Mientras que Gonzalo Pinillos, el representante de España, podría quedarse cuarto según esta encuesta pues obtiene un 9% de los votos con su canción. Por detrás nuestra se situaría otra de las grandes favoritas, Francia, con Lou Deleuze y su 'Ce monde' así como la anfitriona, Georgia, con Anita Abgariani y 'Shine Like A Star', que obtienen un 7 y un 6% respectivamente.