Final Eurovisión Junior 2025: a qué hora actúa Gonzalo Pinillos, países y cómo votar por España

Ha llegado el día. En plena guerra de RTVE con la UER tras la decisión de retirarse de Eurovisión 2026 por la ratificación de la participación de Israel, este sábado se celebra la gran final de Eurovisión Junior 2025 en la que España si que estará presente con Gonzalo Pinillos y su tema "Érase una vez (Once upon a time)' pues Israel no está presente en este certamen desde hace siete años.

Tras varios ensayos sobre el escenario de Eurovisión Junior 2025, el representante español ha podido sentir el calor del público este viernes en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis. Además, Gonzalo Pinillos ha firmando el pase más enérgico y emocionante de toda su aventura eurovisiva coincidiendo además con el Jury Show, la gala en la que los jurados de los países participantes votan las actuaciones.

Gonzalo Pinillos ha cantado con más fuerza que nunca, ha sonreído más a cámara y ha interactuado con naturalidad, acompañado por unos entregadísimos Daniela Valladolid y Álex Garrido, que han dado el máximo sobre el escenario.

Así ha sido la actuación de España 🇪🇸 frente al jurado de #EurovisionJunior2025



Gonzalo Pinillos ha cantado con más fuerza que nunca. En el escenario nos demuestra que EVERYTHING IS POSSIBLE!✨



El sábado 13 de diciembre llegará el momento más esperado con la final de Eurovisión Junior 2025, que podrá seguirse en directo desde las 17:00 horas en La 1 y RTVE Play, con los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela, acompañados por el experto en Eurovisión Víctor Escudero.

Gonzalo Pinillos saldrá a actuar en la posición 14 de 18. Así, España actuará justo después de nuestro vecino Portugal con Inês Gonçalves y su 'Para Onde Vai O Amor?' y justo antes del anfitrión, Georgia con Anita Abgariani y 'Shine Like A Star'. Si los tiempos se cumplen está previsto que el español salga al escenario en torno a las 18:06 horas.

Orden de actuación de Eurovisión Junior 2025

Malta - Eliza Borg: 'I Believe' Azerbaiyán - Yağmur Nesrullayeva: 'Miau miau' Croacia - Marino Vrgoč: 'Snovi' San Marino - Martina CRV: 'Beyond the stars' Armenia - Albert Armenakyan: 'Brave heart' Ucrania - Sofiia Nersesian: 'Motanka' Irlanda - Lottie O'Driscoll Murray: 'Rúin' Países Bajos - Meadow: 'Freeze' Polonia - Marianna Kłos: 'Brightest Light' Macedonia del Norte - Nela Mancheska: 'Miracle' Montenegro - Asja Džogović: 'I Tužna I Srećna Priča' Italia - Leonardo Giovannangeli: 'Rockstar' Portugal - Inês Gonçalves: 'Para Onde Vai O Amor?' España - Gonzalo Pinillos: 'Érase una vez (Once upon a time)' Georgia - Anita Abgariani: 'Shine Like A Star' Chipre - Rafaella Panteli & Christos Georgiou: 'AWAY' Francia - Lou Deleuze: 'Ce monde' Albania - Kroni Pula: 'Fruta perime'

Cómo votar para que España sea la ganadora

A diferencia de lo que sucede con Eurovisión, en la edición 'Junior' cada país se puede votar a sí mismo. Las votaciones se pueden hacer de forma gratuita a través de vote.junioreurovision.tv desde este viernes 12 de diciembre a partir de las 21:00 horas y hasta que comience la gala. Después de las actuaciones se volverán a abrir las votaciones durante veinte minutos.

Para poder votar debes ver el vídeo con las actuaciones de todos los países participantes. Y después te dejará votar por tus tres países favoritos. Entre ellos recuerda que puedes votar por Gonzalo Pinillos y ESPAÑA para que nuestro país se alce por fin con la victoria como hace 21 años cuando María Isabel ganó el festival.

El ganador será elegido mediante una votación mixta entre jurado (50 %) y público (50 %); no obstante, a diferencia del Festival de Eurovisión de adultos, la votación es abierta a todo el mundo.