Atronadora sentencia a la actuación de Gonzalo Pinillos y España en Eurovisión Junior 2025

Una semana después del anuncio de RTVE de retirarse de Eurovisión 2026 tras la decisión de que Israel siga participando en el festival, este sábado 13 de diciembre se ha celebrado Eurovisión Junior 2025 con Gonzalo Pinillos representando a España con su tema 'Érase una vez (Once upon a time)' desde Tiflis en Georgia.
El cantante español, que formó parte del reparto del musical de 'Los chicos del coro' y actualmente está en 'Oliver Twist' ha actuado en 14ª posición con una actuación espectacular y muy emotiva en la que ha desprendido todo su talento artístico al cantar, bailar y tocar el piano.
La puesta en escena de España articula la canción en tres actos: un inicio íntimo de Gonzalo al piano justo antes de ponerse a leer, una transición hacia la energía compartida con sus bailarines al sumergirse juntos en la lectura, y un final en el que la magia de los libros, la fantasía y el teatro musical se combinan con coreografía, efectos y espectaculares visuales inmersivos.
El vestuario, diseñado por el estilista y figurinista Raúl Amor, apuesta por una estética sencilla pero simbólica, cargada de guiños literarios: una cazadora con referencias a clásicos de la literatura, y colores y elementos que evocan aventuras, mapas y mundos imaginarios.
La actuación de España arranca con un gran libro titulado 'Once upon a time' y, desde el momento en el que se abre, empieza a suceder la magia y a cambiar de capítulos, de aventuras, de personajes y de escenarios. En las pantallas se muestran sirenas, robots, mundos medievales con dragones y unicornios, e incluso escenarios inspirados en libros como 'Alicia en el país de las maravillas' o 'La isla del tesoro'. Todo ello con una explosión de colores vibrantes.
Lluvia de aplausos a Gonzalo Pinillos y su actuación en Eurovisión Junior
Como era de esperar, la actuación de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025 ha dado para muchos comentarios. En su mayoría han aplaudido el gran trabajo del representante español. Mientras que otros muchos han señalado como la propuesta española ha sido la más acorde a un festival infantil y cómo ha conseguido levantar el nivel de la gala.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.