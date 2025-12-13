Atronadora sentencia a la actuación de Gonzalo Pinillos y España en Eurovisión Junior 2025

Una semana después del anuncio de RTVE de retirarse de Eurovisión 2026 tras la decisión de que Israel siga participando en el festival, este sábado 13 de diciembre se ha celebrado Eurovisión Junior 2025 con Gonzalo Pinillos representando a España con su tema 'Érase una vez (Once upon a time)' desde Tiflis en Georgia.

El cantante español, que formó parte del reparto del musical de 'Los chicos del coro' y actualmente está en 'Oliver Twist' ha actuado en 14ª posición con una actuación espectacular y muy emotiva en la que ha desprendido todo su talento artístico al cantar, bailar y tocar el piano.

La puesta en escena de España articula la canción en tres actos: un inicio íntimo de Gonzalo al piano justo antes de ponerse a leer, una transición hacia la energía compartida con sus bailarines al sumergirse juntos en la lectura, y un final en el que la magia de los libros, la fantasía y el teatro musical se combinan con coreografía, efectos y espectaculares visuales inmersivos.

El vestuario, diseñado por el estilista y figurinista Raúl Amor, apuesta por una estética sencilla pero simbólica, cargada de guiños literarios: una cazadora con referencias a clásicos de la literatura, y colores y elementos que evocan aventuras, mapas y mundos imaginarios.

La actuación de España arranca con un gran libro titulado 'Once upon a time' y, desde el momento en el que se abre, empieza a suceder la magia y a cambiar de capítulos, de aventuras, de personajes y de escenarios. En las pantallas se muestran sirenas, robots, mundos medievales con dragones y unicornios, e incluso escenarios inspirados en libros como 'Alicia en el país de las maravillas' o 'La isla del tesoro'. Todo ello con una explosión de colores vibrantes.

Lluvia de aplausos a Gonzalo Pinillos y su actuación en Eurovisión Junior

Como era de esperar, la actuación de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025 ha dado para muchos comentarios. En su mayoría han aplaudido el gran trabajo del representante español. Mientras que otros muchos han señalado como la propuesta española ha sido la más acorde a un festival infantil y cómo ha conseguido levantar el nivel de la gala.

España representa muy bien lo que debe ser el Junior y no las soporíferas baladas que nos hemos tragado#EurovisionJuniorRTVE — Aitortill 🥭 (@Aitortilll) December 13, 2025

Gonzalo ha estado muy bien . Everything is possible! He disfrutado mucho lo que puede ser nuestra última actuación en mucho tiempo #EurovisionJunior2025 #EurovisionJuniorRTVE pic.twitter.com/fRqGaHqloO — Kommetvision (@kommetvision) December 13, 2025

Me encanta que sigamos apostando por canciones infantiles en un CONCURSO DE NIÑOS



#EurovisionJuniorRTVE — Marcos Porta 🦖 (@marcossuarezzzz) December 13, 2025

Gonzalo espectacular pero la puesta en escena y coreografía flojea pero hasta ahora mejor actuación de la tarde. #EurovisionJunior2025 #EurovisionJuniorRTVE — 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐏. (@Juantowl) December 13, 2025

Ay Gonzalo, qué actuación más bonita 😻❤️ #EurovisionJuniorRTVE #JuniorEurovision2025 — 🅹 U A N 🐦 (@JDR94) December 13, 2025

No porque sea España, pero es la canción más junior y más divertida del festival.

No sé si ganará, pero se merece un top 3.



Bravo Gonzalo! Enhorabuena!!!

🇪🇸#EurovisionJuniorRTVE — ℓαυяι► 🇮🇱🇮🇹🇪🇸 (@Lauri_ten) December 13, 2025

¡Maravilloso, Gonzalo!



Lo ha hecho estupendamente. Qué bien cantado y qué talentazo. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼#EurovisionJuniorRTVE — Nacho (@nacho_s_miranda) December 13, 2025

Lo ha hecho genial Gonzalo quedé el puesto que quede, ha sonado igual que si estuviera en estudio y eso es muy difícil de conseguir! #EurovisionJuniorRTVE — Tedd (@xthundurus) December 13, 2025

¡HEMOS SIDO LOS MEJORES CON DIFERENCIA! Actuación infantil, con energía, buenos visuales, buena voz… lo tenemos todo para ganar pero probablemente vuelva a ganar una balada soporífera y aburrida en un concurso INFANTIL #EurovisiónJuniorRTVE — Abián Suárez 🇮🇨 (@abiansuarezr) December 13, 2025

Pelos de punta con Gonzalo #EurovisionJuniorRTVE — Rachel 🇵🇸 From the river to the sea (@Basileia29) December 13, 2025

Por favor Gonzalo ha estado perfecto y es de lo más interesante de la gala #EurovisionJuniorRTVE pic.twitter.com/tkpjby0PPa — Marcos Porta 🦖 (@marcossuarezzzz) December 13, 2025