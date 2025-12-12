Por qué España sí participa en Eurovisión Junior 2025 pese a su abandono de Eurovisión por Israel

Hace una semana que RTVE ratificó su decisión de retirarse de Eurovisión 2026 después de que la UER no accediera siquiera a la votación para expulsar a Israel del festival. Desde entonces parece que las relaciones entre la cadena pública y el organismo no es la mejor. Y en medio de todo esto, este sábado España forma parte de las delegaciones participantes en Eurovisión Junior 2025.
"El principal argumento de UER-EBU ha quedado destrozado: la neutralidad de Eurovisión no está garantizada, ni antes ni ahora. El Gobierno de Israel seguirá utilizando el festival como considere oportuno. Pero a esta hora UER guarda silencio, a ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio. En las últimas horas, UER-EBU ha consentido ataques a RTVE muy graves, calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado", señalaba José Pablo López, el presidente de RTVE recientemente.
Muchos se preguntarán por qué España sí participa en Eurovisión Junior si se ha retirado del festival original. Pues bien todo se explica con la no presencia de Israel en dicho certamen. Así, como el país que está cometiendo un genocidio, no forma parte del festival junior, nuestro país si que ha seguido formando parte de él como lleva haciendo desde su regreso en 2019.
Los 18 participantes de Eurovisión Junior 2025
De este modo, este sábado 13 de diciembre, Gonzalo Pinillos se subirá al escenario en Tiflis (Georgia) para representar a nuestro país con la canción 'Érase Una Vez (Once Upon a Time)', un himno sobre la imaginación y la lectura en la final del festival que retransmitirá La 1 de TVE y RTVE Play a partir de las 17:00 horas.
En concreto, Gonzalo Pinillos saldrá a actuar en la posición 14 de 18. Así, España actuará justo después de nuestro vecino Portugal con Inês Gonçalves y su 'Para Onde Vai O Amor?' y justo antes del anfitrión, Georgia con Anita Abgariani y 'Shine Like A Star.' Cabe señalar que será Malta quién abra la final con Eliza Borg cantando 'I Believe' mientras que Albania será el país encargado de cerrarla con Kroni Pula y su canción 'Fruta perime'.
Este es el orden de actuación de la final de este sábado:
- Malta - Eliza Borg: 'I Believe'
- Azerbaiyán - Yağmur Nesrullayeva: 'Miau miau'
- Croacia - Marino Vrgoč: 'Snovi'
- San Marino - Martina CRV: 'Beyond the stars'
- Armenia - Albert Armenakyan: 'Brave heart'
- Ucrania - Sofiia Nersesian: 'Motanka'
- Irlanda - Lottie O'Driscoll Murray: 'Rúin'
- Países Bajos - Meadow: 'Freeze'
- Polonia - Marianna Kłos: 'Brightest Light'
- Macedonia del Norte - Nela Mancheska: 'Miracle'
- Montenegro - Asja Džogović: 'I Tužna I Srećna Priča'
- Italia - Leonardo Giovannangeli: 'Rockstar'
- Portugal - Inês Gonçalves: 'Para Onde Vai O Amor?'
- España - Gonzalo Pinillos: 'Érase una vez (Once upon a time)'
- Georgia - Anita Abgariani: 'Shine Like A Star'
- Chipre - Rafaella Panteli & Christos Georgiou: 'AWAY'
- Francia - Lou Deleuze: 'Ce monde'
- Albania - Kroni Pula: 'Fruta perime'
