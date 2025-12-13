Hoy en La 1 de TVE: Estreno de una de las mayores últimas películas de Disney con homenaje a la cultura española

RTVE ha preparado una programación muy especial este sábado con motivo de la emisión de la final de Eurovisión Junior 2025. Más allá de la retransmisión del festival, la cadena pública estrenará una de las últimas películas de Disney tras el buen funcionamiento de Coco y ofrecerá un programa posterior especial para analizar lo sucedido.

La tarde comenzará en La 1 con el gran estreno de 'Wish: el poder de los deseos', la película que celebra un siglo de aventuras Disney y que se emitirá a las 15:35 horas haciendo que TVE recorte la duración del 'Telediario fin de semana'. Un estreno que llega después de que 'Coco' anotara un fantástico 19% el pasado 1 de noviembre.

Después, tras la gran final de Eurovisión Junior 2025 en la que Gonzalo Pinillos representará a España con 'Érase una vez (Once upon a time)' y que comenzará a las 17:00 horas, La 1 emitirá un programa especial postgala presentado por Javier de Hoyos y Ana Prada, en el que se analizará la clasificación definitiva y se recogerán todas las reacciones.

En conexión en directo desde Georgia, los espectadores podrán escuchar las primeras palabras de Gonzalo Pinillos tras darse a conocer su posición en la tabla. El programa incluirá también grandes sorpresas para el joven representante español y mostrará cómo se ha vivido su actuación desde España.

El espacio, que combinará emoción y análisis, contará además con la participación de Chloe DelaRosa, representante española en Eurovisión Junior 2024, y con el periodista especializado en Eurovisión Alberto Guzmán.

Las referencias de 'Wish' a la cultura española

'Wish: El poder de los deseos' es una comedia musical de animación que nos da la bienvenida al reino mágico de Rosas. Allí, una joven llamada Asha pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica: una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star. Juntas, Asha y Star se enfrentarán a un poderoso enemigo, el rey Magnífico, para salvar a su pueblo.

Cabe señalar que esta película que sirvió para celebrar el centenario de Disney cuenta con varios guiños a la cultura española. Una de las creadoras de la película, Jennifer Lee confirmó que algunos de los escenarios del reino de Rosas están inspirados en lugares célebres de nuestro país como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o el Real Alcázar de Sevilla.

Sinopsis de 'Wish: el poder de los deseos'

Asha y una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star demuestran que cuando la voluntad de un ser humano valiente se conecta con la magia de las estrellas, pueden suceder cosas maravillosas.