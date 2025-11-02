La 1 da la campanada en audiencias con la película 'Coco' y 'Bailando con las Estrellas' cae a datos 'de miedo' en Telecinco

'Bailando con las Estrellas' acusó un fuerte descenso en audiencias en su octava gala en Telecinco. El talent show, que hasta ahora no había bajado del 12% de share, cayó al unidígito y firmó un 9,5% de cuota de pantalla y poco más de 700 mil telespectadores de media con su temática de Halloween.

El programa conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza no convenció al público y perdió gran seguimiento con respecto a la entrega anterior (12,8%), dejándose así 3,3 puntos en tan solo una semana. En cambio, 'La ruleta de la suerte noche' se mantuvo en un 11,1% y 1,1 millones en Antena 3, siendo líder de su franja. Por su parte, La 1 se conformó con un 9,2% con la película 'Bohemian Rhapsody'.

Este preocupante bajón para 'Bailando con las Estrellas', en el que punto tener incidencia el festivo por el Día de Todos los Santos, unido a los malos resultados de Telecinco en sus ofertas de daytime como por ejemplo 'Vaya fama' (6,8%) y 'Fiesta' (8,3%) o sus informativos, que se quedaron en un 8,1% en ambas ediciones, provocó que la cadena arrancara el mes de noviembre con muy mal pie (7,9% en el total del día).

En cambio, Antena 3 arrancó liderando con un 11%, seguida muy de cerca por La 1 de TVE (10,8%), que dio la campanada en la tarde al programar la película 'Coco'. El largometraje de animación anotó un espectacular 19% de share y casi 1,7 millones de espectadores de media. Se alzó así como la película más vista de la temporada y la más vista y competitiva en muchos años en esa franja horaria.

Su audiencia fue muy transversal, destacando prácticamente en todos los targets. En especial, en niños de 4 a 12 años con un 29% de cuota, en jóvenes (13-24) con un 24,7% o en adultos (45-64) con un 22,6%.

'Coco' se distanció con creces de la competencia en su franja de emisión (16:00-17:30 horas). Mientras la cinta ganadora de dos Oscar registró un 19% en La 1 de TVE, Antena 3 promedió un 11,8% y Telecinco un mal 7,4%, es decir, casi 12 puntos por debajo.