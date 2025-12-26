Paloma del Río (65), experiodista deportiva de TVE, denuncia lo que le ha pasado en las fiestas navideñas y genera mucho debate 

Las fiestas navideñas suelen ser sinónimo de comer y beber hasta hartarnos. Eventos sociales, cenas de amigos, de empresas, Nochebuena, Navidad, Nochevieja… al llegar el 7 de enero son muchos los que ya están cansados y deseando recuperar la rutina. Pero, para algunos, como Paloma del Río, su hartazgo viene por otro motivo, y un motivo de peso.

Y es que la que fuera periodista deportiva en TVE ha publicado este 25 de diciembre, día de Navidad, un mensaje en redes sociales que ha recibido multitud de comentarios de apoyo. Paloma del Río ha reconocido ser abstemia, y ha contado lo que le pasa cada vez que, en estas fiestas, le ofrecen un vaso con una bebida alcohólica.

"Tener siempre que explicar que no bebes alcohol, 'ni siquiera un poquito, mujer', es cansadísimo. Toda la vida así. Los abstemios necesitamos dosis de paciencia", ha escrito la periodista en su cuenta de X. Una anécdota que le ha ocurrido, pero que representa a muchos que, como ella, no quieren probar una gota de alcohol. Algo que es totalmente respetable.

Tony Aguilar muestra su apoyo a Paloma del Río

La publicación de Paloma del Río rápidamente se ha convertido en viral en X, donde ya ha conseguido casi 3.000 likes y más de 300 retuits. Entre las reacciones más destacadas se encuentra la de Tony Aguilar, presentador de 'Los 40 Principales': "Hace casi 15 años que son abstemio, Paloma. Los que de verdad me quieren se alegran enormemente pero lo más horroroso y homófobo que me tragué es el 'Te has amariconao'. Repugnante. Esos ya no están en mi vida".

Mientras que otro usuario de la red social le ha dado un consejo: "Yo ya tengo la estrategia de tirarme un par de dedos de vino, brindo, me mojo los labios y me ahorro discursos… Muy triste, que los que no tomamos alcohol seamos los que nos tenemos que justificar… Porque no nos 'integramos' a la fiesta normalizada del beber".

Otro tuitero confesaba haberle pasado algo similar: "Hoy he recibido muchas respuestas curiosas por decir que no bebo, desde la mofa, hasta compasión… no sé si habla más de ellos que de mí. El alcohol es la única droga cuyo no consumo hay que justificar". "Y escuchar 'anímate, es para estar alegre'. Los que necesitan alcohol para esta alegre, tienen un problema", sentenciaba otra.

Felices Fiestas a todos los abstemios.

“Con lo que tú has sido, joder bébete una” o “venga coño qué es navidad”



Nadie sabe lo que hay detrás de una persona que no quiere/puede beber.



