Paloma del Río firma una de las reacciones más sonadas al 'hasta aquí' de España a Eurovisión por Israel

RTVE lo advirtió hace meses y finalmente ha cumplido su palabra, España abandona Eurovisión por primera vez en la historia del festival en señal de protesta ante la continuidad de Israel en el certamen. Una determinación encabezada por José Pablo López, presidente de la corporación, que ha generado todo tipo de reacciones. Entre ellas la de Paloma del Río, emblemática periodista del ente que no ha dudado en reaccionar a la postura de su casa televisiva.

El mensaje condenando el genocidio en Gaza durante el inicio de la retransmisión de la última final de Eurovisión fue el primer paso de RTVE en su firme compromiso para frenar el blanqueo de Israel en el concurso de canciones. Y tras movilizar a los países durante la última asamblea de la UER para someter a debate la descalificación del país por sus crímenes en territorio palestino, la corporación no se ha echado atrás.

Paloma del Río reacciona la retirada de España de Eurovisión: "Han decidido no mirar para otro lado"

Este mismo jueves, tras conocer el respaldo de la Unión Europea de Radiodifusión a mantener a Israel en la competición, RTVE anunciaba su retirada histórica del festival, en el que España ha concursado cada año desde su primera edición en 1956. Y Paloma del Río no ha tardado en aplaudir la decisión del ente público y recordar a los países que han seguido su ejemplo para apoyar al pueblo palestino.

Los cinco países que han decidido no mirar para otro lado y dicen no.

Mucho se habla de Sport washing o blanqueamiento deportivo. Pues el Eurovision Song Contest es otro "song washing" @rtve ha dicho Hasta Aquí pic.twitter.com/PiM5zmPZo7 — palomadelrioTV (@PalomadelrioTVE) December 4, 2025

"Los cinco países que han decidido no mirar para otro lado y dicen no. Mucho se habla de Sport washing o blanqueamiento deportivo. Pues el Eurovision Song Contest es otro song washing", ha señalado la periodista junto a una imagen que recoge los países que también se han retirado de la próxima edición: Islandia, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda se unen a España en su protesta.

"RTVE ha dicho 'hasta aquí", ha insistido Paloma del Río en su publicación de X, poniendo el foco en cómo la participación de Israel en este tipo de eventos lúdicos blanquea la imagen del país y distrae a la audiencia internacional de la invasión y la masacre que continúa cometiendo su ejército en la Franja de Gaza pese a los alto al fuego. Una distorsión de su imagen como país que a menudo se ve potenciada por las altas posiciones del país en el ranking de la gran final, obteniendo la segunda posición este 2025, cuarta en 2024 y tercera en 2023.

Por no mencionar las cuatro ocasiones en las que el país se ha hecho con la victoria a lo largo de la historia del festival. Su primer micrófono de cristal llegó en la edición celebrada en París en 1978, para repetir victoria al año siguiente cuando acogieron el certamen en Jerusalén. Más tarde, en 1998 volvieron a coronarse vencedores con Dana Internacional y más recientemente, en 2018, recuperaron el trofeo con Netta y su 'Toy'.