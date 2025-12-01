La 2 de TVE anuncia un nuevo día de emisión de 'En Primicia' para hablar de la trayectoria de Paloma del Río

'En Primicia', el programa de entrevistas en profundidad a diferentes periodistas cambia de día de emisión. Así, La 2 anuncia la próxima entrega del formato que conduce Lara Siscar con Paloma del Río para este martes 2 de diciembre a las 22:00 horas tras haberse emitido toda la temporada en la noche de los miércoles.

De esta manera, La 2 intercambia sus prime time de martes y miércoles pasando 'Imma Tataranni' a la noche del miércoles tras la emisión de un documental a las 22:00 horas.

En esta nueva entrega de 'En Primicia', Lara Siscar entrevista a Paloma del Río, una voz única que ha hecho grande el deporte minoritario con 16 Juegos Olímpicos y miles de horas de narraciones a sus espaldas.

A Paloma del Río le costó un tremendo esfuerzo convertirse en periodista. Trabajaba como auxiliar de enfermería en una clínica por las noches, iba a la universidad por la tarde y estudiaba por el día robándole horas al sueño. Seguramente por eso conectó tan pronto con el sacrificio que realizan los deportistas. Durante las guardias en la UVI, aprovechaba las pausas para seguir las retransmisiones de Los Ángeles 84. A los siguientes JJ.OO., Seúl 88, ya acudió para cubrirlos como periodista de RTVE.

Paloma del Río, gran protagonista de 'En primicia'

Nadie en España ha estado en tantos como ella, 16 ediciones. Cuando colgó el micrófono en 2023 logró que un pabellón corease su nombre y un país entero pusiera rostro a la voz del deporte.

En este capítulo, la periodista explica por qué llora cada vez que suena el himno olímpico; desvela lo que el ojo no ve de una transmisión; profundiza en la difícil relación entre periodistas y atletas; y dialoga con Manolo Lama sobre la omnipresencia del fútbol, la visibilidad LGTB y el deporte minorito.