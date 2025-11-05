Pedro Piqueras se multiplica en TVE y salta a este programa en prime time tras colaborar en 'Mañaneros 360'

Desde que decidiera abandonar 'Informativos Telecinco' para jubilarse, Pedro Piqueras no ha parado de colaborar tanto con RNE como TVE. Así, desde esta temporada se ha convertido en analista de 'Mañaneros 360' entrando cada semana en el programa de Adela González y Javier Ruiz para analizar la actualidad política y social.

Ahora además, Pedro Piqueras saltará al prime time de La 2 pues será el protagonista de la nueva entrega de 'En Primicia', el programa de entrevistas que conduce Lara Siscar con el que se hace repaso a la trayectoria de diferentes periodistas producido por LaCoproductora.

Su estilo sereno y cercano le ha convertido en un rostro imprescindible para los espectadores durante décadas. Pedro Piqueras repasará los capítulos más importantes de su vida, incluida su desconocida faceta como cantautor de protesta en los años 70. Uno de los momentos más difíciles de su carrera fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988, un día en el que toda España paró, excepto su informativo.

En sus inicios en RTVE, aprendió el oficio de estar frente a la cámara con la ayuda de su mentor, Jesús Hermida. En 1991, Pedro Piqueras tuvo que enfrentarse a un dilema: la emisión o no de las crudas imágenes del atentado de ETA contra Irene Villa. Con ella, recordará aquel episodio y debatirá sobre la conveniencia o no de mostrar escenas de ese tipo en televisión.

Su paso por distintos medios y su salto definitivo a 'Informativos Telecinco', donde fue líder de audiencia, completan el episodio que emitirá La 2 este miércoles 5 de noviembre a partir de las 22:00 horas.