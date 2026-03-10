Cambio de programación de última hora en RTVE que mueve de horario a 'Cifras y Letras' en La 2

Hace justo una semana, RTVE decidía modificar su programación de La 2 por la muerte de Fernando Ónega para reemitir su entrevista en 'Plano general'. Este martes, la cadena pública ha decidido seguir la misma estrategia tras el fallecimiento del periodista Raúl del Pozo afectando de lleno a 'Cifras y letras'.

Así, tras conocerse la noticia del fallecimiento del periodista y escritor Raúl del Pozo, quien fuera coluimnista de El Mundo, a los 89 años de edad, RTVE ha decidido hacerle un homenaje con la reemisión de la entrega que el conquense protagonizó en 'En primicia', el programa de entrevistas de Lara Siscar que hace un repaso a las trayectorias de numerosos profesionales del mundo de la comunicación y el periodismo.

Según avanza RTVE, La 2 volverá a ofrecer la entrega de 'En primicia' con la entrevista de Lara Siscar a Raúl del Pozo este martes justo después de 'Sukha', el programa que conducen Pablo González-Batista y Susana Castañón en las tardes de La 2 y que se emite de 19:25 a 20:30 horas.

De esta manera, este homenaje a Raúl del Pozo se emitirá en lugar del documental 'Limpia y ordena' y afectará también a la emisión de la reposición de 'Cifras y letras' pues el formato tiene una duración de 55 minutos haciendo que se retrase ligeramente el concurso de Aitor Albizua.

Así queda la parrilla de La 2 este martes por la tarde-noche: