Actualidad

RTVE modifica su programación por la muerte de Fernando Ónega y anuncia un homenaje en La 2 este martes

por El Televisero

RTVE anuncia un cambio en la programación de La 2 en el prime time de este martes como tributo a Fernando Ónega tras su muerte a los 78 años de edad

La 2 reemite la entrevista de Fernando Ónega en 'Plano general'.
La 2 reemite la entrevista de Fernando Ónega en 'Plano general'. | Montaje El Televisero

El periodista Fernando Ónega, histórico profesional y cronista de la Transición, quién fuera además el responsable de comunicación en el primer gobierno de Adolfo Suárez, y padre de las periodistas Cristina y Sonsoles Ónega ha fallecido a los 78 años de edad. Una muerte inesperada que ha llevado a TVE a mover ficha y levantar su programación para hacerle un homenaje.

Así, la Corporación ha decidido hacer un homenaje a Fernando Ónega, quién fue además un histórico rostro de la cadena pública, con la emisión de su última entrevista en el programa 'Plano general' de Jenaro Castro en La 2 a partir de las 22:20 horas después de 'Cifras y letras'.

De esa forma, La 2 altera su programación de noche emitiendo de nuevo la entrevista de Jenaro Castro a Fernando Ónega en 'Plano general' y retrasar el comienzo de 'Pioneras', el programa documental de mujeres históricas dentro de su programación especial por el 8-M, el día internacional de la Mujer dentro de 'Documaster'.

"Adiós a Fernando Ónega, histórico periodista de esta casa, fallecido este martes a los 78 años. La Corporación le rinde homenaje con la emisión de su última entrevista en 'Plano General'. Esta noche a las 22:20h en La 2, después de 'Cifras y Letras'. RTVE transmite sus condolencias y manda un cariñoso abrazo a toda la familia Ónega. DEP", escriben desde la cuenta de Comunicación y Participación de RTVE.

Así queda la parrilla de La 2 este martes por la noche:

  • 21:10 horas - 'Cifras y letras' (reposición)
  • 21:45 horas - 'Cifras y letras' (nuevo programa)
  • 22:20 horas - 'Plano general: Entrevista a Fernando Ónega' (reposición)
  • 22:45 horas - 'Documaster: Pioneras'

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

· ·

Más Información

Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'.

Jesús Cintora corta 'Malas Lenguas' por la muerte de Fernando Ónega con este mensaje a Sonsoles en TVE

Roberto Jiménez
Muere Fernando Ónega, histórico periodista y padre de Sonsoles a los 78 años de edad

Muere Fernando Ónega, histórico periodista y padre de Sonsoles a los 78 años de edad

Roberto Jiménez

Últimas noticias