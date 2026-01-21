Mario Vaquerizo se pronuncia como pocos sobre lo de Julio Iglesias y acaba diciendo esto del bullying

El debate popular sigue girando en torno a Julio Iglesias y y el terrorífico relato de abusos sexuales y agresiones que sus ex empleadas han hecho público tras denunciar al cantante por supuesta trata y agresión sexual. Mientras que muchos respaldan la valentía de las trabajadoras y defienden su versión, otros prefieren ser cautos y aferrarse a la presunción de inocencia del artista. Y Mario Vaquerizo ha dejado claro su bando en su último artículo para El Mundo.

"Drama para las que vivieron y padecieron las supuestas agresiones y también drama por lo que está pasando el presunto acosador, al que esta ola de Santa Inquisición que últimamente campa a sus anchas ni siquiera le permite acogerse a uno de los derechos más universales y necesarios del mundo: el de la presunción de inocencia", ha comenzado denunciando el marido de Alaska en su pieza de opinión para dejar claro el tono de su reflexión.

Mario Vaquerizo, sobre las acusaciones contra Julio Iglesias: "Sus canciones seguirán sonando en mi salón"

Aún así, no ha dudado en lanzar una advertencia a los lectores: "Que quede claro que esto no es una defensa del cantante. No soy yo quién para defender, pero tampoco para lapidar. Porque hasta que se demuestre lo contrario, todos somos inocentes", ha subrayado Mario Vaquerizo antes de diseccionar el impacto que la noticia ha tenido en el público y cómo con el paso de los días han comenzado a formarse los bandos. "En mi casa siempre se ha escuchado a Julio Iglesias. Y sus canciones seguirán sonando en mi salón", ha adelantado.

"Dejemos de jugar a ser niñatos absurdos de instituto que se dedican a hacer bullying por igual a ambas partes del conflicto, según les dicte su impulso. Dejemos el trabajo para los jueces, que son los profesionales. Y luego, cada cual que se quede con lo que más le convenza", ha espetado el madrileño, echando por tierra la movilización en redes y las reacciones que ha despertado la noticia, cargando contra el artista o reivindicando su inocencia.

Así, Mario Vaquerizo ha querido hacer una distinción. "Además, una cosa es la persona y otra, el artista y su obra", ha advertido, queriendo separar el legado de Julio Iglesias de su supuesto historial de abusos. "Las distintas opiniones son muy necesarias, pero ajusticiar a una parte o cuestionar a la otra no está bonito .Julio Iglesias me parece una superstar. Y vuelvo a repetir que no estoy ni a favor ni en contra. ¿Es tan difícil de entender? Qué coñazo es esto de la polarización", ha sentenciado.