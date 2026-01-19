Joaquim Bosch, magistrado y jurista, deja este vaticinio sobre el futuro judicial de Julio Iglesias en 'La Roca'

Este domingo, 18 de enero, 'La Roca' ha contado con la presencia de Joaquim Bosch. El magistrado ha acudido al programa de La Sexta para dar su opinión sobre el escándalo que rodea a Julio Iglesias, acusado por dos extrabajadoras suyas de agresión sexual y trato vejatorio.

Joaquim Bosch cree que es "perfectamente posible" que veamos al cantante declarar en España "si se cumplen una serie de requisitos". Según ha explicado, "inicialmente hay dos filtros. El primero es de competencia. Determinar si la jurisdicción española es competente o no porque los hechos habrían sucedido, hipotéticamente, en el extranjero".

"Y en segundo lugar", prosigue el magistrado, "que haya indicios suficientes de los delitos denunciados para que se pueda abrir una causa en la Audiencia Nacional". Nuria Roca ha recordado que "se habla de documentos médicos, de informes psiquiátricos… una documentación bien armada y consistente para poder seguir adelante con las diligencias".

Ante esto, Joaquim Bosch cree que "de partida hay algo que sí que es relevante, que no se trata de una denuncia aparentemente disparatada que no se sabe bien de donde llega. Detrás hay una investigación de años de 'Eldiario.es' que se juega aquí su reputación ante posibles acciones en contra". Así como de "una ONG de reconocida trayectoria de tipo internacional que defiende los derechos de las mujeres. Además, parece que hay mensajes, fotografías… todo podría ser suficiente para que se abriera una investigación si se determina la competencia española".

Joaquim Bosch explica los requisitos para juzgar a Julio Iglesias en España

"¿Se juzgaría aquí en España?", le ha preguntado Nuria Roca. A lo que Joaquim Bosch ha contestado: "La regla general es que los hechos que se juzgan en España son los que se han producido en territorio español, pero la regla tiene excepciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una de las excepciones es que pueden perseguirse presuntos delitos que se habrían perpetrado en el extranjero si la persona denunciada tiene nacionalidad española, si las personas afectadas manifiestan su voluntad de ejercer acciones y si los hechos son delictivos en el lugar de ejecución".

De hecho, el magistrado ha recordado que "tenemos precedentes conocidos". Tal es el caso de Jenny Hermoso tras el beso no consentido que le dio Luis Rubiales tras ganar la final del Mundial femenino. "Lo hechos ocurrieron en Australia, no ocurrieron en España, pero se cumplían los requisitos. Y hay otros precedentes similares que pueden llevar a que esto pueda tramitarse en España. De hecho la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha empezado diligencias preprocesales y ha anunciado que va a escuchar a las denunciantes. Con lo cual no descarta que España pueda ser competente", ha sentenciado Joaquim Bosch.

En 'La Roca' han analizado minuciosamente el caso. La presentadora cree que "lo que hay que hacer en el proceso es estar con las víctimas y demostrar quiénes son". Y recuerda que "hay un trabajo de investigación de tres años por parte de 'Eldiario.es' y por parte de Univisión. Hay muchas pruebas que se presentarán en la Audiencia Nacional y se ha llamado a declarar a las dos exempleadas como testigos protegidos. Veremos cómo trascurre el proceso, pero no tiene muy buena pinta".

Nuria Roca, que ya defendió el pasado jueves en 'El Hormiguero' la presunción de inocencia de Julio Iglesias, tiene claro que "habrá que ver si es culpable o no" después de judicializar la investigación. Por su parte, Pilar Vidal señala que hasta el momento "solo se ha oído una versión". A ella le hubiera gustado escuchar la versión del cantante, aunque "entiendo que él pondría lo ocurrido en manos de sus abogados y se le aconsejaría que no es lo mismo hablar en un medio de comunicación que delante del juez".