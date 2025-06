Mario Vaquerizo señala a Montoya en 'Supervivientes 2025' y pone el foco en un detalle que muchos creen

Si hay algo que parece claro es que en 'Tardear' el máximo favorito para la victoria en 'Supervivientes 2025' ha sido Pelayo Díaz, antes de su inesperada expulsión este jueves. Así lo dejó claro Verónica Dulanto hace unos días al conectar con su madre. Y también el giro de guion de Belén Rodríguez que pasó de defender a Montoya a pedir la victoria del estilista. Otro que también tenía claro que quería que ganara Pelayo ha sido Mario Vaquerizo.

O eso se pudo deducir de lo que hizo este jueves cuando Belén Rodríguez repetía que su ganador es Pelayo Díaz. "Yo quiero que gane Pelayo lo dije el otro día", aseveraba la colaboradora. Y justo entonces, Mario Vaquerizo aplaudía a su compañera diciendo "bien" y celebrando que quería que ganara el estilista.

Después, Mario Vaquerizo se sumaba a Leticia Requejo y Miguel Ángel Nicolás al reprobar a Gloria Camila por defender que Pelayo Díaz y el resto de su grupo en 'Supervivientes' "no eran nadie" sin Montoya y Anita.

"¿Por qué existen Pelayo, Damián y Borja? Gracias a Montoya y Anita sino no hacen nada", defendía Gloria Camila. "Y al revés porque si no se hubieran peleado entre ellos no habría contenido", le cuestionaba Miguel Ángel Nicolás a su compañera.

"A ver es verdad que crear contenido por supuesto yo como espectadora lo agradezco pero también creo que es muy importante y más en este momento y lo que no se puede es ir a la orilla con saquito como va Montoya para coger bígaros y volver a la playa y que el saquito esté vacío", aseveraba Leticia Requejo mientras Mario Vaquerizo decía que estaba de acuerdo con ella.

Mario Vaquerizo reniega ahora de Montoya y apunta a lo que muchos piensan: "Lo de llorar y no echar lágrimas no lo entiendo"

Mario Vaquerizo en 'Tardear'

Pero además, el líder de las Nancys Rubias era claro al hablar de su visión sobre lo de que los únicos que han generado contenido en 'Supervivientes' hayan sido Montoya y Anita. "Yo es que soy Heidi en el campo buscando las cabras. Dices lo de generar contenido, ¿pero qué es generar contenido buscar el enfrentamiento solamente? Yo no estoy en un debate político para generar enfrentamiento, me gustaría que se genere el contenido también con supervivencia", defendía.

"Pero Mario perdona, Montoya da unos directos que no ha dado ningún otro concursante en muchísimos años", le replicaba Belén Rodríguez. "No, pero oye que yo estoy a favor de Montoya pero lo que echo de menos de Montoya y lo digo con sinceridad es que últimamente...", trataba de decir Mario Vaquerizo. "Cansa", apostillaba Mónica Pont. "Sí, un poquito y sobre todo lo de llorar y no echar lágrimas no lo entiendo", añadía Vaquerizo. "Es teatro", terminaba de decir Mónica.