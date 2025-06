En 'Tardear' no se reprimen al pedir que este concursante sea el ganador de 'Supervivientes 2025'

Si este lunes era Belén Rodríguez la que dejaba claro en 'Tardear' que su nuevo ganador de 'Supervivientes 2025' es Pelayo Díaz dando así un giro a su visión del concurso tras ser la máxima defensora de Montoya; este martes el programa que presentan Frank Blanco y Verónica Dulanto ha dado un paso más allá.

Así, 'Tardear' conectaba en directo con Elena, la madre de Pelayo, que es la familiar que más veces ha participado en el programa, para hablar con ella del tenso cara a cara que mantuvo con Terelu Campos en 'De Viernes'. "Te defendiste muy bien ehh, siempre lo haces divinamente con tu hijo", le decía Verónica Dulanto a modo de piropo.

"Bueno pues yo no quedé a gusto no te creas. A lo mejor el último ejemplo que puse no fue el mejor y por ello ella me rebatió. Pero yo sigo pensando lo mismo. No tengo nada fuera del plató contra ella, sé que fue a hacer un trabajo, estoy convencida de que ella fue a reflotar al trío que estaba de baja forma y por lo tanto si va a reflotar el trío que se lleva mal con Pelayo, Damián y Makoke, los otros iban hacia abajo. Yo lo entendí así y media España", sostenía Elena en 'Tardear'.

Tras ello, Frank Blanco le preguntaba a Elena cómo veía a Pelayo ahora que se ha desatado la guerra con Anita y Montoya. "Tienen muy mala relación y la van a seguir teniendo, pero que casualidad que quedan detrás cinco y qué casualidad que cinco contra dos o dos contra cinco. ¿Todos son malos y ellos dos buenos? ¿O hay un problema entre ellos de mala relación? Habría que pensar que les pasa a estos dos", reflexionaba la madre de Pelayo Díaz.

La madre de Pelayo Díaz pronostica su expulsión y 'Tardear' pide su victoria

Elena Zapico, la madre de Pelayo Díaz en 'Tardear'

Al escucharla, Boris Izaguirre le repreguntaba si creía que Pelayo está un poco más bajo de ánimo en esta recta final. "¿Lo ves un poco más desfondado?", le cuestionaba el colaborador. "A ver yo le veo fuerte porque él es fuerte y tiene la cabeza muy bien estructurada y en tres meses jamás se quejó. Es más dio las gracias por la experiencia pero si tiene que estar triste porque se fue Damián que desde el primer día estuvo con él y nunca tuvieron problema, tuvieron buen rollo de verdad como los tendrán cuando vuelvan a España", respondía Elena Zapico.

Por su parte, Kike Quintana reconocía en 'Tardear' a la madre de Pelayo que tuvo muchos arrestos en enfrentarse a Terelu y le preguntaba si no cree que su hijo puede tener miedo de correr riesgo ahora que se ha ido Damián. "Por supuesto, estoy convencida de que si no gana la prueba de líder le nominan y se va a la siguiente vez", reconocía Elena.

Era entonces cuando todos le pedían que aguantara y hacían campaña por Pelayo Díaz. "Elena aguanta", le solicitaba Boris. "Pelayo ganador", gritaba Leticia Requejo. "Ojalá no se vaya tu hijo, sabes que en este programa queremos mucho a Pelayo, estás haciendo una defensa como madre brutal y esperemos que llegue Pelayo muy lejos y que gane", sentenciaba Verónica Dulanto.