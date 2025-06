Pelayo Díaz se deslengua tras su expulsión en 'Supervivientes 2025' y dice quién va a ser el verdadero ganador

Pelayo Díaz se ha convertido en el último expulsado de 'Supervivientes 2025' al no poder hacer frente a Álvaro Muñoz Escassi en un duro televoto. Antes de partir rumbo a España, el hasta ahora concursante participó en una nueva dinámica del reality que consistía en colocar a los supervivientes que quedan en la competición en orden de expulsión hasta llegar al ganador en base a su creencia o intuición.

"Ahí tienes las fotos de los seis supervivientes que quedan en el concurso. Con ellas vas a tener que hacer tu profecía final: ordenarlos en un ranking según creas quién va a ser el próximo expulsado que ocuparía el sexto lugar y quién crees que será el ganador. Y así con todos los demás", le instó el presentador.

Tras matizar que no se trata de su deseo, sino de su pronóstico, Pelayo Díaz compartió el nombre del próximo expulsado. "Creo que el siguiente va a ser Álvaro por lo que ha pasado hoy, tiene ganas de irse y aunque hoy no ha sido su día, creo que puede ser pronto", argumentó. Una quiniela no acertada puesto que, tal y como le hizo saber Jorge Javier, Álvaro Muñoz Escassi se ha hecho con el collar de líder. Por ende esta semana el jinete es poseedor de la inmunidad.

Así pues, Pelayo Díaz colocó a Makoke como quinta finalista; superviviente al que siguió Damián Quintero como cuarto finalista. Ya entrados en el podio, el asturiano le concedió el bronce a Anita Williams y la plata a Montoya. A consecuencia de ello, Pelayo Díaz le otorgó la medalla de oro a Borja González. Así, el estilista cree que el valenciano será el ganador de 'Supervivientes 2025'.

Pelayo Díaz comparte la identidad de su ganador o ganadora de 'Supervivientes'

Tras cumplir con las instrucciones de la organización, Pelayo dio a conocer el nombre de su ganador, el que realmente quiere. "Tengo a dos personas, con el corazón dividido ya sabéis. O Damián o Makoke, pero si tengo que elegir a una persona, creo que nos ha sorprendido muchísimo Damián. Ha sido mi hermano aquí, hemos compartido muchos momentos. Creo que se lo merece", sentenció antes de poner punto final a 'Supervivientes'.