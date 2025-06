Koldo Royo dice quién debe ser el concursante ganador de 'Supervivientes 2025' por el bien del reality de Telecinco

Koldo Royo ha acudido al plató de 'Fiesta' con Emma García para charlar sobre su aplaudido concurso en 'Supervivientes 2025', donde ha permanecido casi dos meses siendo un auténtico ejemplo de fortaleza y superación. Precisamente esa fue siempre su intención: superarse a sí mismo y comprobar hasta dónde era capaz de llegar.

Por supuesto, ante su gran transformación física, pues es uno de los concursantes que más peso ha perdido, lo primero que han destacado los colaboradores del programa de Telecinco es su nueva figura. El chef ha reconocido que, a su vuelta, ha cogido 4 kilos pero espera subir dos más máximo y cuidarse en la alimentación para mantener la línea.

Respecto a su enfermedad, la sarcopenia, que consiste en la pérdida progresiva de masa muscular con la edad y que se acelera si hay mala alimentación como en 'Supervivientes', Koldo Royo ha asegurado que se encuentra mucho más recuperado.

Entretanto, el cocinero también se ha enfrentado a una de las críticas que más se ha repetido durante su participación en el reality: su cara oscura. "No hay parte oscura porque soy muy cristalino", ha afirmado. Eso sí, ha admitido que no siempre ha gestionado bien los conflictos a causa del aislamiento y el hambre. "En 57 días todo se ve. A los 20 días, quien es de una manera lo es, no se puede ocultar", ha insistido el vasco en su defensa.

Por otro lado, Miguel Frigenti le ha preguntado quién es su ganador entre los concursantes que aspiran a la victoria de 'Supervivientes 2025', y Koldo Royo no ha titubeado al decir que su favorito es Álvaro Muñoz Escassi. "Me encantaría", ha aseverado, pues considera que por el bien del concurso y por lo que ha representado debe ser él el vencedor.

Al hilo, sobre Anita y Montoya, que se perfilan como claros candidatos al premio por el gran apoyo que ostentan, Koldo ha sido sentenciador con pulla a la audiencia: "Desde el primer día vi que era una pareja muy tóxica, no es un ejemplo como pareja. Yo no creo que sea una pareja ganadora. Si la gente les vota, lo respeto y me parecerá genial, pero son muy duros. Yo les diría a la gente que les inviten una semana a su casa".