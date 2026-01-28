RTVE pone nombre a su nuevo magacín cultural que hará tándem con Jesús Cintora en las tardes de La 2

Después de la cancelación de 'Culturas 2', TVE ya confirmó que en su lugar apostaría por un nuevo magacín cultural que vería la luz en las tardes de La 2. Ahora, ante su inminente estreno, la cadena pública ha empezado a promocionar su nueva gran apuesta para hacer tándem con 'Malas Lenguas'.

Este nuevo formato lleva por título 'Sukha' y llegará este mes de febrero a las tardes de La 2. Dirigido por Miguel Ángel Hoyos, el nuevo programa potenciará la oferta actual cultural de la Corporación con una amplia mirada al panorama cultural actual. Abordará además temas relacionados con la salud y el bienestar, la divulgación, la gastronomía, el medio ambiente o los viajes.

'Sukha', palabra sánscrita, significa felicidad, placer y bienestar, términos sobre los que va a girar este nuevo programa. El uso de múltiples pantallas, las conexiones en directo, el seguimiento de la actualidad con mesas redondas y debates, junto a colaboraciones de expertos, la incorporación de nuevos formatos, la cultura y el arte en vivo, y la interacción con la audiencia serán los elementos clave del nuevo espacio que llegará a principios de febrero a La 2.

Así será 'Sukha', el nuevo magacín de tarde de La 2

Con producción propia de RTVE, el nuevo magacín se realizará desde los estudios de Prado del Rey con el objetivo de reforzar la vocación de servicio público de la Corporación con una nueva propuesta de divulgación ambiciosa e innovadora.

Los presentadores propondrán a los espectadores una amplia mirada al panorama cultural actual: desde presentaciones culturales en todos los territorios hasta las novedades musicales con conciertos en directo en plató.

La salud física y mental y el bienestar tendrá también un espacio importante en este magacín. Durante el programa habrá hueco además para hablar de divulgación, de viajes, de gastronomía, de medio ambiente, de música y arte en vivo y de actualidad y participación.