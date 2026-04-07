La jefa de 'MasterChef' y sus jueces censuran a Broncano por su pregunta de los sueldos en 'La Revuelta': "Esto no se hace"

Este lunes, 6 de abril, Televisión Española ha emitido una nueva gala de 'MasterChef'. Pero antes, los tres jueces del talent culinario, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y la nueva incorporación, Marta Sanahuja, visitaron 'La Revuelta' para hablar de la catorceava edición del programa.

Todo iba sobre ruedas hasta que llegó el momento de las 'preguntas clásicas' que David Broncano formula a todos sus invitados. Al ser preguntada sobre su sueldo, el nuevo rostro de 'MasterChef' recordó que ella acaba "de llegar a la televisión": "Vosotros sois dinosaurios de la tele", bromeó Marta Sanahuja, dirigiéndose a sus compañeros.

Acto seguido la influencer gastronómica le espetó a Pepe Rodríguez: "Tú sí que estás forrado". Fue entonces cuando el presentador le formuló "una pregunta delicada": "¿Tú crees que has entrado con el sueldo de ellos de esta temporada o el de ellos en su primera temporada?". "¡Que no me entere yo!", exclamó Jordi Cruz.

Sin embargo, fue el chef toledano el que respondió de forma contundente: "Eso no lo creo, no toques ese tema". Y es que Pepe Rodríguez era consciente de la polémica que podía generar este asunto, sobre todo en redes sociales. Su compañero le dio la razón, y le pidió a Broncano que cambiase de tema: "No vayas por ahí…". "¿Entras en la tele y cobras lo que cobra un dinosaurio? No creo", alegó Pepe, justificando así la gran diferencia de sueldo. Aunque el conductor de 'La Revuelta' no estaba de acuerdo con él. "Pero a su vez, echas las mismas horas ahí", le recordó.

La directiva de 'MasterChef' frena en seco a David Broncano: "Esto no se hace"

Ante esta incómoda situación, Marta Sanahuja salió en defensa de sus compañeros, consciente de que no tiene la misma "responsabilidad" que ellos, que ya llevan 38 ediciones acumuladas a sus espaldas: "Es un programa que va rodado". En ese momento, Pepe Rodríguez desveló que Macarena Rey, la CEO de la productora de 'MasterChef' (Shine Iberia), se encontraba presenciando la entrevista entre el público.

Como era de esperar, Broncano pidió que se le diera un micrófono para que ella misma pudiera responder a la pregunta sobre el sueldo de los jueces. "Esto no se hace", comentó Rey, visiblemente molesta, antes de dejar claro que no pensaba contestar: "No hay que decirlo aquí, es confidencial". Además, reveló que el presupuesto de la nueva temporada de 'MasterChef' se hará público próximamente en el portal de transparencia de TVE, como es habitual.

Jordi Cruz protagoniza un escatológico momento

El momento más escatológico de la entrevista lo protagonizó Jordi Cruz. El chef catalán reconoció que se encontraba enfermo: "Vengo regular. Ayer me envenené". A lo que Pepe Rodríguez añadió: "Ha parado dos veces para ir al baño. Lo mismo sale corriendo". "Al igual, es muy probable, que aquí en 'La Revuelta' sea el primer invitado que me cague en directo. Perdonad por ser escatológico", bromeó Jordi.

"Ojalá caiga esa breva", aseguró el presentador, tirando de ironía. Pero al ver que su invitado estaba realmente mal, le preguntó, preocupado: "¿Pero es real?". "Sí, mira la cara que trae", respondió el toledano, contestando por su compañero. "Vengo malo como un perro", confesó el juez de 'MasterChef’. "¿Quieres sentarte?", le animó el cómico. Pero el invitado respondió: "No, no, no. A ver si me siento y mi cuerpo lo interpreta mal".

Sin embargo, a los pocos minutos, Jordi Cruz le preguntó a Broncano cuánto tiempo tardaban los invitados en sentarse en el sofá. "¿Quieres sentarte ya?", insistió el jienense. "No, por sentarme un poco… Este programa es para cagarse, te lo juro", sentenció el cocinero.