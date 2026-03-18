Grison anuncia que se aparta de 'La Revuelta' y explica el motivo de su baja durante las próximas semanas

Este martes 17 de marzo, Marcos Martínez, más conocido como Grison, ha hecho un importante anuncio en 'La Revuelta'. El beatboxer y colaborador del programa de TVE, ha dado a conocer una noticia que ha pillado por sorpresa a sus compañeros, así como a la audiencia del espacio presentado por David Broncano.

"No quiero que eclipse la movida, pero es que tengo dos anécdotas muy buenas. Que me caso mañana, tío", ha espetado Grison, ante la ovación del público presente en el madrileño Teatro Príncipe Gran Vía. "No lo iba a contar, pero es que me han dicho por ahí que me corresponden 15 días de baja. Y entonces he echado cuentas", añadió el músico, explicando su intención de encadenar su baja con la Semana Santa. En total, tendrá tres semanas de vacaciones.

Grison explica los motivos por los que ha decidido casarse

Tirando de sentido del humor, Grison ha añadido: "Si se te muere un chiquillo solo te dan dos días y no me llegaba y he dicho 'pues es demasiado'". Ante las dudas de Broncano, el colaborador ha dejado claro que "esto es Televisión Española. Está el 'Perro' (Pedro Sánchez) luchando por los derechos de todos ¿y a mí no me vais a dejar?".

Finalmente, el presentador aprobó la solicitud de su compañero, reconociendo que "la Semana Santa cuenta". Antes de continuar con la entrega de este martes, que contó con la presencia de la cantante Rosana, el madrileño explicó la razones por las cuales ha dado este importante paso en su vida personal.

Y es que, tras más de 20 años de relación con su pareja, Raquel, con la que tiene dos hijos en común, han decidido darse el 'sí, quiero': "Me caso por amor. Paso muchas horas en la carretera. Hay riesgos, si me pasa algo…", concluyó Grison sobre los motivos que le han llevado a contraer matrimonio.