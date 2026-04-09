Qué ver en TV esta noche: De una emisión especial de 'La Revuelta' a una gala de 'Supervivientes' con cambios

Este jueves 9 de abril, la programación de noche de las cadenas de televisión está marcada por la estabilidad con las habituales ofertas de cada canal para esta cuarta noche de la semana con 'La Revuelta', 'Supervivientes' y la serie 'Perdiendo el juicio' como platos fuertes.

En El Televisero, te repasamos a modo de guía todas las ofertas que emiten La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta este jueves por la noche justo después de las ofertas de access prime time:

La 1: doble entrega de 'La Revuelta' (Desde las 21:45 horas)

Tras su parón de la semana pasada por el Jueves Santo, TVE retoma su estrategia de las semanas anteriores para la noche de los jueves desde que canceló el programa 'Al margen de todo' de Dani Rovira tras su fracaso en audiencia.

Así, a la espera de lanzar alguna de sus nuevas apuestas de prime time, La 1 ofrecerá este jueves doble entrega de 'La Revuelta' desde las 21:45 horas hasta las 0:25 horas cuando tomará el relevo una reposición de 'Viaje al centro de la tele'.

La 2: cine con 'Todo a la vez en todas partes' (22:20 horas)

Por su parte, La 2 emite una nueva película dentro de su apuesta por el cine internacional con 'Todo a la vez en todas partes' con Jamie Lee Curtis entre sus protagonistas.

Sinopsis: Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo.

Antena 3: nuevo episodio de 'Perdiendo el juicio' (23:10 horas)

Mientras que Antena 3 emitirá un nuevo episodio de 'Perdiendo el juicio', la serie protagonizada por Elena Rivera, Manu Baqueiro y Miquel Fernández a partir de las 23:10 horas. En concreto, la cadena ofrecerá el capítulo 9 de la ficción creada por uno de los creadores de 'Los misterios de Laura'.

Sinopsis: Mientras Carlota investiga el dramático caso de una bebé desaparecida cuya propia existencia es cuestionada por las autoridades, un suceso imprevisto lo enturbia todo: el padre de Sara se convierte en una nueva víctima mortal, relacionando los casos y complicando aún más el entorno de los abogados.

Amanda y Gabriel, al límite de sus fuerzas, intentan encajar las últimas piezas del rompecabezas de Daniela antes de entrar a la sala de vistas.

Cuatro: nueva entrega de 'Horizonte' (desde las 21:40 horas)

Por su lado, Cuatro seguirá apostando por 'Horizonte' para todo el prime time del jueves. Iker Jiméenz y Carmen Porter se pondrán al frente de una nueva entrega del programa de actualidad.

Telecinco: nueva gala de 'Supervivientes' (21:45 horas)

Y en Telecinco, la audiencia podrá disfrutar de la sexta gala de 'Supervivientes 2026' en la que se vivirá la expulsión de una de las nominadas: Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco. La elegida descubrirá en directo su cambio físico tras cinco semanas de aventura y disfrutará de su primer gran banquete. Por último, tendrá un papel en las nominaciones, otorgando en secreto un punto extra a uno de sus ya excompañeros.

Además se producirá un cambio de equipos muy demandado por los telespectadores que agitará el devenir del concurso aventurero y que dará un giro a la edición en un momento crucial en el que se necesitan nuevas y atractivas tramas.

Por otro lado, los supervivientes afrontarán dos nuevos juegos decisivos. En primer lugar, la prueba de localización, 'Liberando a Pitón', en la que ambos equipos deberán liberar y trasladar una pesada serpiente desde el mar hasta la playa, superando obstáculos físicos que pondrán también a prueba su coordinación. Tras extraer los cocos que porta en su interior y activar una balanza, deberán conducir una bola por un sistema de pasarelas basculantes hasta el punto final. El grupo vencedor elegirá la playa en la que sobrevivirá la próxima semana.

Posteriormente, se disputará el juego de líder. Titulado 'El reto de Pasithea', los clasificados de 'Tierra de Nadie' -Gerard, Nagore, Teresa, Almudena, Alvar y Darío en Playa Victoria y Borja, Claudia, Maica, Aratz y Alba en Playa Derrota- competirán en una prueba individual en la que deberán formar una palabra con fichas mientras sostienen una mesa inestable. El más rápido de cada equipo se convertirá en líder de su campamento.

Por último, la sexta gala de 'Supervivientes 2026' recibirá en plató a Alberto Ávila tras su abandono por motivos médicos y los robinsones se reunirán en la Palapa para abordar las situaciones más destacadas de los últimos días de convivencia, que tendrán reflejo en una nueva ronda de nominaciones.

La Sexta: 'Objetivo: la Casa Blanca'

Y La Sexta emite cine a partir de las 23:00 horas, en concreto la película 'Objetivo: la Casa Blanca' con Gerard Butler y Morgan Freeman en su reparto.

Sinopsis: Tras un accidente en el que sólo consiguió salvar la vida del Presidente Asher (Aaron Eckhart), el agente del Servicio Secreto Mike Banning (Gerard Butler) decide dejar su puesto para trabajar en el Departamento del Tesoro. Pero, cuando un comando norcoreano liderado por Kang (Rick Yune) ataca la Casa Blanca y toma como rehenes al Presidente y a su equipo, Banning se verá obligado a entrar de nuevo en acción.