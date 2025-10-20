Gabriel Rufián pronuncia lo que hay detrás de su baile con Ester Expósito y cuál es su relación en 'La Revuelta'

Gabriel Rufián ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este lunes dispuesto a centrar la mayor parte de su aparición en distintas pullas de índole política. Sin embargo, el líder de Esquerra Republicana no ha podido esquivar las preguntas de David Broncano sobre el último revuelo mediático que ha protagonizado junto a Ester Expósito. Y el catalán no ha dudado en aclarar de una vez por todas cuál es su relación con la actriz tras días de rumores.

"Te saco el tema de la forma más neutra posible. Pocos políticos tienen tanta presencia en la prensa del corazón como tú has tenido últimamente", ha comenzado señalando el conductor de 'La Revuelta' sin querer hacer referencia directa a las imágenes que corrieron como la pólvora en redes en las que se podía ver al político y a la actriz de 'Élite' bailando en una discoteca.

Gabriel Rufián aclara de una vez por todas en 'La Revuelta' su relación con Ester Expósito

Pero para sorpresa de David Broncano, el invitado no ha mostrado reparo en abrirse sobre su faceta más mediática. "Intentamos ser normales pero a mí a veces se me olvida que tengo una diana así de grande... ¿Pero cuál es la pregunta?", señalaba Gabriel Rufián fingiendo confusión para que el humorista lanzase de una vez la pregunta que el público estaba esperando.

Yo sigo pensando que ese baile con Ester Expósito era IA. España no te la crees a veces. #LaRevuelta @gabrielrufian pic.twitter.com/qRE2ELVOZc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 20, 2025

"Qué como lo gestionas cuando se combina el foco de la política con el salseo", esgrimía de nuevo el presentador sin querer mencionar a la actriz, haciendo que el catalán rompiese finalmente el hielo. "Este tema fue nada, sin más. Yo iba con unos amigos...", ha comenzado explicando antes de que Broncano le interrumpiese atónito. "¿Ah pero se puede comentar el tema?", señalaba el humorista.

Y Gabriel Rufián no se ha cortado en explicar su encuentro con la actriz. "Principalmente hubo un amigo que se casa, coincidimos con otro grupo de amigos, en este caso estaba una actriz maravillosa, Ester Expósito y nada, nos conocimos, hablamos... Sobre todo le comenté lo valiente que era por su significación con Gaza, la causa política...", ha comenzado recordando el político.

"Te lanzaste eh, de primeras", ha bromeado David Broncano entre risas del público. "Me parece que se la juega", insistía el invitado sobre el posicionamiento de Ester Expósito sobre la causa palestina. "Será la primera vez que en una discoteca le han dicho a Ester te valoro la significación", ha señalado con sorna el presentador.

Así, Gabriel Rufián ha aprovechado para callar todos los rumores sobre su supuesto vínculo con la joven intérprete. "Nada, ella bailó con todo el mundo porque es muy simpática y en una de estas me tocó a mí durante 1 minuto y me grabaron, no tiene más. La gente saca el móvil todo el rato", ha terminado explicando, asegurando que tan solo fue un encuentro fortuito en un local.