Gabriel Rufián pide el ingreso en prisión de Carlos Mazón en 'La Revuelta' y ojo al rótulo que aparece abajo

Gabriel Rufián ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este lunes pocos días después de que David Broncano y su equipo bromeasen sobre la posible visita del político a raíz de una noticia sobre el perfil de invitados del programa. Y durante su primera entrevista con el humorista, el líder de Esquerra Republicana no dudó en lanzar una clara sentencia sobre Carlos Mazón, pidiendo su detención desde el espacio de La 1.

"Toda exaltación del invitado de hoy hay que cortarla, porque si no se nos queja Mariló Montero", ha comenzado bromeando el presentador nada más recibir al político en el espacio de TVE. Y el catalán no ha tardado en seguir el tono humorístico de Broncano lanzando alguna que otra pulla política. "Nosotros hace cinco años, presentándonos solo en Cataluña sacamos más escaños que Ciudadanos... ¿Os acordáis no?", ha señalado entre risas.

Gabiel Rufián a David Broncano: "Lo único que te pido es que nunca invites a Mazón"

Y el conductor de 'La Revuelta' no ha tardado en poner a Gabriel Rufián en un compromiso con un peculiar encargo. "Digamos que el péndulo ideológico no podemos dejar que caiga solo de un lado. Entonces si has venido tú hoy, que eres una persona del lado progresista del espectro español deberías recomendarme a alguien para dentro de un tiempo", le pedía el humorista.

No podemos dejar el péndulo ideológico en un lado.



Feijoo, calienta que sales.#LaRevuelta @gabrielrufian

"Abascal", ha respondido rápidamente mientras Grison le reprendía de fondo. "No, no. Hay que aflojar un poco, alguien de derechas pero más tranqui, el bajito de Los Morancos", ha señalado el músico entre risas antes de que el político lanzase su primera propuesta. "Pues a alguien de Junts... Puigdemont", sugería el catalán para arrepentirse pocos segundos después.

"¿Cuál es su situación actual? ¿Qué se sabe de él?", ha preguntado entonces el conductor de 'La Revuelta' antes de que Gabriel Rufián se cerrase en banda. "Cambiemos de tema... Pues, yo que sé", ha señalado con gesto serio el invitado. "La verdad es que me he perdido un poco ¿No está en la Península a día de hoy?", ha insistido el presentador sin obtener respuesta del político, que cambiaba finalmente de tema con su propuesta personal.

"Feijóo igual quiere venir, pero divertido no es", ha asegurado el líder de Esquerra Republicana entre risas del público, lanzando incluso un mensaje al líder del Partido Popular para que acuda al espacio de TVE durante la campaña electoral de las próximas elecciones. Ha sido entonces cuando el político ha cargado de lleno contra otro importante nombre del PP aprovechando su visita.

"Lo único que te pido es que nunca jamás invites a Mazón. Mazón a prisión", ha sentenciado con gesto serio Gabriel Rufián a la vez que los espectadores en el público secundaban sus palabras con una lluvia de aplausos atronadora. De igual forma, 'La Revuelta' lanzaba otro dardo al presidente de la Comunidad Valenciana a través de sus rótulos: "Le mandaremos un mensaje para venir cinco horas tarde", se ha podido leer durante el momento en pantalla.