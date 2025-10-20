¿Qué líder político es el invitado hoy en 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 20 de octubre?

Tras cerrar la semana con la visita de Andrea Duro y la banda Angelus Apatrida, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano se reencontró con la actriz el pasado jueves años después de su única entrevista juntos para conocer todos los detalles de 'Pequeños calvarios', su nueva película.

La visita de la actriz y el grupo de trash metal se tradujo en un 11.7% de share y 1.377.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 17.6% de share y 2.078.000 de espectadores gracias a la visita de Leiva. Por su parte, 'Supervivientes All Stars' logró firmar un 10% de cuota de pantalla y 1.173.000 seguidores en su tramo exprés.

Gabriel Rufián, el invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 20 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Luis de la Fuente, que acudirá al espacio de Antena 3 para repasar algunos de sus mayores logros al frente de la Selección Española durante estos últimos años así como sus planes para el Mundial 2026. Por su parte, David Broncano recibirá a Gabriel Rufián.

El portavoz de Esquerra Republicana acude por primera vez al espacio de TVE este lunes pocos días después de que el humorista ironizase en el programa sobre su posible visita. Fue Valeria Ros quién, durante su primera aparición de la temporada, se hizo eco de una noticia que proponía al catalán y a Rosalía como los posibles invitados que Broncano y su equipo tenían bajo la manga para este curso.

Poco después de que 'La Revuelta' compartiese en redes el momento en el que reaccionaban a esa información, fue el propio Gabriel Rufián quién contestó directamente a la invitación. "Día y hora", respondió el político en su cuenta X mencionando al programa de David Broncano. Y al parecer, este lunes ha sido el día escogido por ambas partes para firmar su debut en el espacio de entrevistas.