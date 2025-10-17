'El Hormiguero' arrolla a 'La Revuelta' alcanzando la mayor distancia en audiencias de la temporada

La última pugna de audiencias de la semana entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' se saldó este jueves, 16 de octubre, con una victoria aplastante del programa conducido por Pablo Motos sobre el show de David Broncano.

El formato de Antena 3, que ha firmado una de sus mejores semanas de la presente temporada, anotó un grandioso 17,6% de cuota de pantalla y más de 2 millones de telespectadores de media con la visita de Leiva y la aparición de Juan del Val en la tertulia después de ganar el Premio Planeta 2025.

'El Hormiguero' subió así a uno de los mayores registros de las últimas semanas (concretamente al cuarto mejor resultado del curso) en contraposición a 'La Revuelta' de Broncano, que acusó un fuerte descenso y se conformó con un correcto 11,7% de share y 1.377.000 seguidores en La 1 de TVE.

De este modo, hablamos del triunfo más amplio de la temporada de Pablo Motos sobre el humorista. Atendiendo al dato global, la ventaja de 'El Hormiguero' sobre 'La Revuelta' fue de casi seis puntos porcentuales y 600 mil espectadores. En estricta coincidencia (17,6% vs 11,9%) la distancia también fue considerable con 5,7 puntos.

Por su parte, en Telecinco, 'Supervivientes All Stars' logró alcanzar el doble dígito en el access prime time (10%), pero quedando a años luz de 'El Hormiguero' de Pablo Motos (+8 puntos por delante) y siendo tercera opción del público en esa franja. Por detrás, 'First Dates' (8,1%), que se impuso holgadamente a 'El Intermedio' de Wyoming (6,6%).

Por último, hay que destacar que, en el conjunto de la semana, 'El Hormiguero' de Pablo Motos ha firmado un 16,2% de cuota frente al 12,7% de 'La Revuelta'. Así, el programa de Atresmedia ha promediado la mejor semana desde la primera de arranque de temporada, creciendo 1,6 puntos con respecto a la pasada.