Grison se suelta la lengua sobre el Premio Planeta a Juan del Val y Broncano pone la guinda en 'La Revuelta'

Tras despedir la semana con la visita de Andrea Duro y el grupo de trash metal Angelus Apatrida, David Broncano ha arrancado 'La Revuelta' su dato de audiencia del pasado jueves, el cual Grison no ha dudado en subrayar pese a la resistencia del presentador. Y tras reprender al humorista por la "paliza" que sufrieron en audiencia el último día, el músico no ha dudado en lanzar un dardo a Juan del Val por su Premio Planeta.

"Dale caña, a ver si remontamos un poquito, que no veas el jueves. Del jueves no dices nada eh..." ha señalado Grison mientras el humorista trataba de arrancar el programa asegurando que tenían una noche de lo más completa por delante. "Todos los días con las audiencias ¿y el jueves qué pasó?", ha insistido el colaborador de 'La Revuelta'.

Grison se mofa del Premio Planeta de Juan del Val y confronta a David Broncano por las bajas audiencias del jueves

Ha sido entonces cuando el rostro del presentador ha cambiado. "Esto es inaudito en la historia de la televisión", ha sentenciado David Broncano, que no daba crédito a la actitud de Grison. Y es que, el músico estaba haciendo referencia a la gran ventaja que 'El Hormiguero' anotó en cuanto a espectadores el pasado jueves, firmando un 17.6% de share y 2.078.000 espectadores frente al 11.7% de share y 1.377.000 conseguidos por el espacio de La 1.

"¿Pero en qué programa de la televisión le dice el equipo al presentador 'ayer poca audiencia eh'?", preguntaba Broncano sin entender la actitud de sus compañeros. "Cuando Pablo [Motos] un día en 'El Hormiguero' hace poca audiencia no va Trancas y le dice anda que ayer Pablo vaya lío, ahí se callan la boca", ha sentenciado el presentador entre risas del público antes de que Grison hiciese referencia al gran protagonista de la noche del jueves en 'El Hormiguero'.

"Vaya paliza nos dieron el jueves... bochornoso", ha llegado a sentenciar el músico. "La verdad es que tremenda paliza, yo lo iba a pasar por encima pero...", añadía el humorista. "El jueves estuvo Juan del Val, que le dieron el Premio Planeta... menudo premio masivo le dieron", comentaba entonces Grison con sorna.

"Madre mía, Juan del Val 1 millón de euros y yo aquí currando", ha señalado entre risas el colaborador de 'La Revuelta' mientras el presentador entraba a comentar con sorna el logro del guionista y colaborador de la mesa de actualidad de 'El Hormiguero'. "Si llevan prácticamente a premios Nobel qué le vamos a hacer… Saca un libro Marcos, saca un libro. Podrías hacer un libro de beat box para los niños pero por escrito", le ha propuesto David Broncano a su compañero.