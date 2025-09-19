Ester Expósito regresó este jueves a 'La Revuelta' de la mano de Mirela Balic para presentar su nueva película 'El talento'. Así, la actriz se reencontró con David Broncano casi un año después de su primera visita al espacio de La 1, después de la cual tuvo que enfrentar una oleada de críticas sobre su físico, sobre las cuales no ha dudado en pronunciarse durante su última entrevista, recordando al presentador la repercusión que tuvo su aparición en el programa.

Las dos protagonistas de la nueva película de Polo Menárguez, que narra la complicada decisión que tiene que tomar una joven estudiante de violonchelo para salvar a su familia, fueron las encargadas de cerrar la semana de entrevistas en 'La Revuelta'. "Solo he tenido novios actores", confesó la que fue protagonista de 'Élite' durante sus primeras temporadas en Netflix, desvelando la determinación que ha tomado con su vida amorosa.

Ester Expósito se planta contra las críticas que recibió tras acudir a 'La Revuelta': "No se habla del cuerpo de las personas"

"Ya me he cansado, no porque tenga nada de malo pero es que te retroalimentas, estás todo el rato hablando de lo mismo y somos muy intensos. Necesito otra cosa", resolvía entre risas Ester Expósito antes de detener las preguntas clásicas del programa para elevar una inesperada crítica a David Broncano por lo que sucedió tras su primera visita al espacio de TVE. "Estaba más gordita y se pusieron a meterse conmigo y a decir que me había hecho retoques", explicó la joven.

🗒️✍️ De primero de relaciones: No te líes con alguien del trabajo. #Larevuelta pic.twitter.com/p9NmpxPrcT — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 18, 2025

Cabe recordar que tras la aparición de la actriz a principios de la primera temporada de 'La Revuelta' en La 1 las redes se llenaron de comentarios despectivos sobre su cambio físico, con muchos usuarios asegurando que la joven había arruinado su rostro por el exceso de retoques estéticos. "Entonces luego fui a unos premios y dije no se habla del cuerpo de las personas", sentenció más tarde la invitada entre aplausos del público.

"No pasó nada, fue la gente a posteriori", aclaró Ester Expósito sobre su visita al espacio de La 1, insistiendo en que durante su encuentro con Broncano y compañía no se sintió incómoda ni señalada por su físico, pero que la respuesta de los espectadores fue abrumadora, hasta el punto de tener que defenderse de todo tipo de acusaciones en la gala de los Happer's Bazzar Awards en 2024.