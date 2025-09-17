Atronador aplauso a Silvia Alonso tras paralizar 'La Revuelta' con este llamamiento sobre Palestina: "Hay un genocidio"

Silvia Alonso ha regresado este miércoles a 'La Revuelta' acompañada por Megan Montaner y Féliz Gómez para presentar 'La Caza. Irati', la serie que protagonizan juntos en Movistar Plus+. Sin embargo, en mitad de las preguntas clásicas de David Broncano, la actriz ha aprovechado para poner el foco en la masacre en Gaza y condenar el genocidio que el ejército israelí continúa perpetrando con impunidad sobre el pueblo palestino.
La pareja de David Broncano se encontraba en pleno apuro durante la pegrunta de sus relaciones sexuales cuando decidió cambiar radicalmente de tema obedeciendo a la actualidad. "¿Qué dato damos? Ha habido como muchos... Si no se ha llegado a desarrollar, se ha empezado pero se ha tenido que parar... ¿Eso cuántos puntos son?", ha bromeado la actriz antes de paralizar el tramo final del programa.
Silvia Alonso condena desde 'La Revuelta' la masacre en Gaza y hace un llamado para condenar el genocidio: "Deberíamos alinearnos"
"No sé si habéis visto que el lunes pasado hubo un acto en la Puerta del Sol donde de 12 de la mañana a 10 de la noche de se leyeron sin parar los nombres de todos los niños y niñas asesinados por Israel. No dio tiempo a leerlos todos, porque son muchos", ha comenzado explicando Silvia Abril sobre el multitudinario acto que tuvo lugar en el centro de la capital para denunciar la masacre.
"Yo leí a las 7 de la tarde e iba por los niños de 4 años. Entonces bueno, las cifras oficiales son 18.500 pero se estima que sean muchos más y no sé, creo que hay veces que mola pararse y pensar qué significan estas cifras, porque a veces leemos los periódicos y vemos las cifras aumentar...", reflexionaba la actriz visiblemente afectada por los horrores que está atravesando la población palestina.
Así, se dirigía directamente al público a modo de alarma. "Pero de repente te paras a pensar lo que significa y es atroz", ha sentenciado Silvia Alonso, invitando a los espectadores a reflexionar. "No sé si sirve de algo decir algo aquí o no, pero creo que es algo tan atroz que creo que debería estar por encima de ser de derechas, de izquierdas", ha añadido la invitada de este miércoles.
"Creo que deberíamos encontrar la manera de alinearnos frente a la obviedad, porque hay un genocidio y frente a la barbarie. Y bueno, pues eso, que hay un genocidio", ha sentenciado la actriz entre una ronda de aplausos del público que se ha extendido también en redes sociales como la pólvora. "Muchas gracias, sabes que suscribimos el mensaje", le ha contestado Broncano desde su asiento.
