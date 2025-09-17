¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 17 de septiembre?

Tras continuar la semana con la inesperada visita de Agatha Ruiz de la Prada, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano recibió a la diseñadora por primera vez en el espacio de TVE para hablar sobre su nuevo libro 'Todo por un plan' y la colección que presentará este mismo jueves en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid.

La visita de la aristócrata, sumada a la actuación musical de Belén Aguilera en el último tramo de la noche, se tradujo en un 12.1% de share y 1.436.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 13.9% de cuota de pantalla y 1.636.000 espectadores gracias a la visita de Imanol Arias y María Barranco. Por otro lado, 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' anotó un 8.7% en su tramo express con 1.022.000 seguidores.

El invitado de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy miércoles, 17 de septiembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más al cantante Camilo, que regresa al espacio de Antena 3 justo antes de hacer su última parada en España con la que pondrá fin a la gira de conciertos con la que ha recorrido nuestro país durante todo el verano. Por su parte, David Broncano recibirá a Silvia Alonso.

La actriz regresará al espacio de La 1 este miércoles para presentar la cuarta temporada de 'La Caza' en Movistar Plus+, y lo más probable es que acuda junto a Félix Gómez y Megan Montaner, siendo esta última el principal rostro de la ficción desde su estreno en TVE. Y es que, tras el buen funcionamiento de 'La Caza. Monteperdido', 'La Caza. Tramuntana' y 'La Caza. Guadiana', la serie ha dado el salto a la plataforma.

Así, la pareja de David Broncano acudirá por segunda vez a 'La Revuelta' para presentar 'La Caza. Irati0', la última entrega de la ficción que llegó a Movistar Plus+ el pasado 4 de septiembre. En esta entrega, marcada por una trama llena de tensión psicológica y misterio, los personajes se trasladan hasta la misteriosa selva de Irati.