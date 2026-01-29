Desvelados los 7 invitados de 'El Hormiguero' la primera semana de febrero, con el ganador del bote de 'Pasapalabra'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 19 al jueves 22 de enero a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Miguel Ángel Revilla para celebrar su cumpleaños en el programa, se reencontró con Chris Hemsworth, celebró el décimo quinto aniversario de 'Equipo de investigación' junto a Gloria Serra y cerró la semana con la visita del chef Dani García, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Mika, que regresará al espacio de Antena para presentar su nuevo álbum de estudio 'Hyperlove'. El martes queda reservado para Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, que visitarán a Pablo Motos para presentar su nueva película 'La Fiera'.

El miércoles llega el turno de Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas, que regresarán al programa de las hormigas para presentar 'El capitán en Japón'. El jueves, Manu Pascual y Rosa Rodríguez cambiarán el rosco de 'Pasapalabra' por la mesa de Pablo Motos justo antes de hacerse con el histórico bote del concurso.

Lunes 2 - Mika

El lunes, Mika regresará a la mesa de 'El Hormiguero' con un lanzamiento muy especial bajo el brazo, su nuevo álbum de estudio 'Hyperlove'. El cantante presentará, además de su nueva música, la gira de conciertos con la que recorrerá América y Europa con los temas de este nuevo disco a lo largo de este 2026.

Martes 3 - Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre

El martes queda reservado para los protagonistas de 'La Fiera', que acudirán al espacio de Antena 3 antes del estreno de la película en cines el próximo 6 de febrero. Así, Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas desvelarán todos los detalles del film basado en los pioneros del salto B.A.S.E con traje con alas en España.

Miércoles 4 - Familia Sánchez Saborido

El miércoles llega el turno de Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas, Daniela y Salma, que regresaran una vez más a 'El Hormiguero' en familia para presentar 'El capitán en Japón'. En esta ocasión, el road-show se centrará en la visita del clan al país oriental, y se estrenará justo después de su visita en el prime time de Antena 3.

Jueves 5 - Manu Pascual y Rosa Rodrígiez

El jueves, los protagonistas del duelo más longevo de 'Pasapalabra' se sentarán en el espacio de Pablo Motos para repasar su trayectoria en el concurso, donde día tras día, en el rosco del programa, se juegan el bote más elevado de la historia del concurso, cuyo desenlace es inminente.