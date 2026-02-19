David Fernández destapa lo que vivió en el rodaje de 'MasterChef' tras su expulsión y que nunca ha contado

Tras su paso por 'Tu cara me suena' e incluso representar a España en el festival de Eurovisión con su alter ego de Rodolfo Chikilicuatre, David Fernández parece tener claro cuál ha sido su experiencia televisiva menos gratificante, y esa es 'MasterChef'. Así lo ha explicado el humorista durante su paso por 'A las bravas' en Cadena SER, sincerándose sobre el triste recuerdo que guarda de su experiencia en la versión 'Celebrity' del exitoso talent culinario de La 1.

"Le he sacado mucho provecho porque ahora lo meto siempre en los monólogos pero me echaron el primero", comenzaba confesando el actor después de que le recordasen en el espacio su fugaz paso por la quinta edición concurso de cocina 2020, donde se convirtió en el primer expulsado por el jurado. "Voy a explicar una cosa que creo que nunca he contado", ha adelantado entonces.

David Fernández rememora su breve paso por 'MasterChef' y el plato que lo expulsó: "Creo que ni lo probaron"

"Fue por eso por lo que, para mí, 'MasterChef' es el programa más triste de mi vida… Me echaron el primero, o sea, llegué un miércoles, me fui el domingo y, después de echarme, me dijeron que tenía que volver a grabar la careta de inicio", ha confesado David Fernández, lamentando su corta estancia en el concurso estrella de TVE, pues, como cuenta, apenas tuvo tiempo de conocer a sus compañeros y adquirir dotes culinarias.

"Volví a las tres semanas a grabar como si nada, con la maleta, diciendo 'uf, a ver qué pasa', cuando ya sabía que me habían echado el primero…", ha recordado entre risas el actor. "Yo le dije a mi mujer, me llevo ropa para tres semanas y supongo que ya podré volver a por algo más. Pero claro me fui un miércoles y volví el domingo, me vio llegar con las maletas y me dijo '¿ya estás aquí?", continuaba explicando.

Y David Fernández no se ha cortado al confesar que ni siquiera llegó a aprenderse el nombre de las estrellas con las que concursó durante el breve período de tres días. "Además, me acuerdo que Pepe siempre te preguntaba al final 'de tus compañeros, ¿quién crees que va a ganar?'. No me sabía ni sus nombres, no me dio tiempo a conocerlos. Dije 'el gordico o la rubia", confesaba entre risas.

"El atún que cociné era un esperpento. Yo creo que ni lo probaron… Yo no me he visto en el programa porque, los días después de la expulsión, me pegué un panzón a llorar diciendo 'es que no sirvo para esto'…", ha recordado el actor, sincerándose sobre la receta que le precipitó fuera del concurso. "Me acuerdo de presentar el plato y que Jordi me dijera: 'Aspirante, ¿tú te comerías esto?' Y yo respondí: 'Hombre, he visto a un gato que se ha subido a la mesa, ha mirado el atún, ha potado y se ha pirado", ha recordado.