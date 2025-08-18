Se lía la mundial entre Afra Blanco y Paco Marhuenda por Ayuso en Antena 3: "Hazlo sin insultarme"

La actualidad continúa marcada por la oleada de incendios que se extiende por España, y 'Espejo Público' centraba su mesa de tertulia de este lunes en las respuestas y actuaciones desde la esfera política ante la catástrofe. Un análisis que ha enfrentado de lleno a Afra Blanco contra Paco Marhuenda cuando este la acusó de "pija-progre" mientras la activista ponía el foco en el abandono forestal encabezado por el Partido Popular en muchas zonas afectadas.

La última comparecencia de Pedro Sánchez en busca de medidas contra los incendios que afectan a gran parte del territorio nacional han sido objeto de crítica este lunes en 'Espejo Público'. Especialmente por parte de Paco Marhuenda, director de La Razón, que no ha tardado en echar por tierra la iniciativa del presidente de un gran pacto de Estado contra el cambio climático.

Afra Blanco tiene que parar los pies a Paco Marhuenda en pleno debate sobre los incendios

"Decís que Robles no va a criticar porque es el momento de solventar la emergencia. Ella no lo va a hacer, y me parece oportuno y acertado que no lo haga, pero yo sí que lo voy a hacer, como sindicalista y como hija y nieta de gallegos", comenzaba exponiendo Afra Blanco ante el escepticismo de su compañero de mesa, que no tardaría en contestarle tras su directa acusación al PP.

Paco Marhuenda y Afra Blanco en 'Espejo Público'

"Saben perfectamente que esas competencias, las de los campos y montañas limpias, son de las comunidades autónomas, y saben perfectamente que los bomberos forestales están bajo mínimos y también son de las comunidades autónomas", insistió la activista dirigiendo cada vez más su dardo hacia la gestión de los gobiernos del Partido Popular en alguna de las zonas más afectadas por el fuego.

Así, Afra Blanco ha querido denunciar desde el matinal de Antena 3 "el abandono durante décadas" estos montes que ahora están siendo abrasados por las llamas. A su vez, la colaboradora criticó "la cara de cemento armado" con la que Isabel Díaz Ayuso aseguró que "el fuego se apaga en invierno", echando así por tierra el trabajo de los bomberos forestales y su lucha por una situación laboral digna.

"Sé que eres más lista que yo"

"Llevan años reclamando no solo condiciones laborales, sino reclamando medios", apuntaba la activista justo antes de que Paco Marhuenda la cortase asegurando que esa solo es "la visión de los pijos progresistas", algo que hizo a Blanco perder la calma. "Y dale con los pijos progresistas… Hoy no habla la pijo progresista, ni la pija socialista, ni nada. Habla la hija y nieta de gallegos", ha espetado la sindicalista.

"Hay una doctrina de pijos socialistas, de progres, urbanitas… A mí me parece bien que saques que tus abuelos eran de una aldea", ha asegurado el director de La Razón mientras Afra Blanco se revolvía desde su asiento y le pedía que "dejase de insultarla". "Déjame que yo haga el ridículo, que sé que eres más lista que yo", insistía entonces el periodista, sin detenerse en su ataque.

"Hay una doctrina de urbanitas que no conocen del campo, que tienen que decir que sus abuelos eran del campo, pero que no tienen ni puñetera idea, que hablan desde la visión pijo-progre de Madrid, de un ministerio en el que se vive muy bien… Y no tienen ni idea", terminaba asegurando el colaborador de 'Espejo Público' mientras la activista ponía el foco en las principales quejas de los bomberos forestales.

"Haz tu relato sin insultarme"

"Yo sé que todos en este país quieren ganar pasta…", ha esgrimido el periodista, echando por tierra las reivindicaciones de los trabajadores forestales. "Lo que no quieren es morir combatiendo el fuego", respondía rápidamente Afra Blanco, visiblemente alterada con los comentarios de su compañero. "Oye, habla tú sola. A mí es que me es igual", ha terminado resolviendo el periodista. "Haz tu relato sin insultarme", sentenciaba la activista poniendo fin al asalto.