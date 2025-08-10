Afra Blanco alza la voz por las pensiones en La Sexta: "Vamos a tenerlas no por los cojones, sino por los ovarios de todas"

Este sábado, 9 de agosto, 'laSexta Xplica' sacó a debate el tema de los pensionistas. Para ello, contó con representantes del sector, así como con los colaboradores habituales del programa, como la sindicalista Afra Blanco, quien volvió a ser muy clara a la hora de decir lo que piensa al respecto.

Entre los invitados anónimos estaba un camarero en paro que vive con su abuela gracias a su pensión. También contó con la presencia de una jubilada que dejó claro que "un país que no defiende a sus niños y a sus pensionistas es antidemocrático". Maribel Mesón, que así se llama la jubilada fue más allá al asegurar que "la difamación y la calumnia están a la orden del día. No se puede ser tan ambiguo y a la vez tan falso para decir que no vamos a tener pensiones".

"Lo necesitamos, no solo los mayores, sino también la gente joven", defiende, recordando, además, que con Mariano Rajoy se fueron "25.000 euros de la caja de las pensiones". Una opinión similar a la que tenía Afra Blanco, quien hizo hincapié en que los derechos ganados durante décadas de lucha de los trabajadores deberán mantenerse gracias a esos mismos trabajadores.

Afra Blanco reivindica el papel de las mujeres en la defensa de las pensiones

"Sí, vamos a tener pensiones. Esto es cíclico. Dios me oiga, Dios nos oiga en la reivindicación de los trabajadores, que seremos quienes defendamos el sistema público de pensiones", empezó diciendo la colaboradora habitual de laSexta. También quiso dirigirse a la generación que ahora está jubilada, para recordarles que "aquí nadie nos regala nada. A ustedes les decían que no iba a tener pensión y a nosotros también, pero la tendremos".

Eso sí, incidió en la importancia que van a tener las mujeres y el movimiento feminista para que así sea. "No va a ser tanto por los cojones de unos sino por los ovarios de todas. El debate es si esto va a ser público o privado", sentenció Afra Blanco.